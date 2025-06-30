Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блеск за копейки: как лимон с содой спасают мутные фары и ваши нервы
Пенсионные надбавки: кому положены дополнительные выплаты с 1 июля
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Тайная жизнь плесени: как мы сами создаём идеальные условия для её роста
Форзиция распускается первой: удивительные секреты весеннего цветения, которые покорят ваш сад
Кто сказал, что кардио — это только бег: вот как сжигать жир с удовольствием
Учёные нашли ответ: медленные землетрясения не чувствуются, но спасают жизни
Хотели бизнес-класс за 3 миллиона — а купили только 500 машин
Завтрак на 52 тысячи человек: Турецкий рекорд, который стал легендой

Сухофрукты и контроль веса: как вкусно поддерживать сытость и не поправляться

Здоровье

Сухофрукты — это высушенные фрукты, которые сохраняют витамины, минералы и антиоксиданты. Они богаты клетчаткой и природными сахарами, что делает их полезным и вкусным дополнением к рациону.

Сухофрукты
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сухофрукты

Польза сухофруктов для организма

  • Улучшают пищеварение благодаря клетчатке;

  • Поддерживают нормальный уровень сахара в крови;

  • Обогащают организм витаминами группы B, витамином C;

  • Содержат минералы: калий, магний, железо;

  • Являются природным источником антиоксидантов, борющихся со свободными радикалами;

  • Заменяют сладости, уменьшая потребление вредных сахаров.

Кому особенно полезны сухофрукты

  • Спортсменам и активным людям для быстрого восполнения энергии;

  • Тем, кто хочет похудеть, благодаря клетчатке, вызывающей чувство насыщения;

  • Пожилым людям для поддержки костей, сердца и улучшения пищеварения;

  • Людям с анемией для повышения уровня гемоглобина;

  • Вегетарианцам и веганам как источник растительных белков и микроэлементов;

  • Детям как здоровая альтернатива сладостям.

Рекомендации по употреблению сухофруктов

  • Оптимальная порция — 30-50 граммов в день;

  • Избегайте сухофруктов с добавленным сахаром и консервантами;

  • Некоторые виды (изюм, курага) лучше замачивать перед едой для улучшения усвояемости;

  • Смешивайте с орехами и семечками для сбалансированного перекуса.

Сухофрукты не только разнообразят питание, но и помогут улучшить здоровье благодаря богатому составу. Включайте их в рацион, соблюдая умеренность и качество продукта.

Уточнения

Сухофрукты - это пищевые продукты растительного происхождения, получаемые путем частичного или почти полного удаления воды из свежих фруктов естественными (сушка на солнце, сушка на воздухе) или искусственными (механическая дегидратация, осмотическая сушка, сублимационная сушка) методами, что приводит к снижению содержания влаги (обычно ниже 20-25%).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Зарубежный
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы Аудио 
Капуста в решето? Посыпьте этим порошком после дождя и наслаждайтесь здоровым урожаем
Садоводство, цветоводство
Капуста в решето? Посыпьте этим порошком после дождя и наслаждайтесь здоровым урожаем Аудио 
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Еда и рецепты
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Последние материалы
Пенсионные надбавки: кому положены дополнительные выплаты с 1 июля
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Тайная жизнь плесени: как мы сами создаём идеальные условия для её роста
Форзиция распускается первой: удивительные секреты весеннего цветения, которые покорят ваш сад
Кто сказал, что кардио — это только бег: вот как сжигать жир с удовольствием
Учёные нашли ответ: медленные землетрясения не чувствуются, но спасают жизни
Хотели бизнес-класс за 3 миллиона — а купили только 500 машин
Завтрак на 52 тысячи человек: Турецкий рекорд, который стал легендой
Сухофрукты и контроль веса: как вкусно поддерживать сытость и не поправляться
Дочь Глюкозы удивила всех выбором профессии: почему она мечтает стать патологоанатомом?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.