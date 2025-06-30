Слушайте своё тело: как избежать проблем с ЖКТ через правильное питание

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1:16
Здоровье

Кислота из цитрусовых вызывает створаживание молока, превращая его в тяжёлую для переваривания массу, что негативно влияет на работу кишечника.

Фрукты и сок
Фото: commons.wikimedia.org by public domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фрукты и сок

Опасные сочетания в рационе

  • Макароны с сыром и томатами — сочетание крахмала и кислоты, которое часто вызывает вздутие и изжогу;

  • Зелёный чай с лимоном — лимон уничтожает антиоксиданты в чае, снижая его пользу до нуля;

  • Фрукты после мяса — провоцируют брожение, поэтому лучше есть их отдельно, минимум через час после основной пищи;

  • Вода во время еды — разбавляет желудочный сок и замедляет переваривание, пейте за 30 минут до или через час после еды;

  • Рыба с молоком — в некоторых культурах считается табу из-за риска расстройства желудка и аллергий.

Как правильно сочетать продукты для лёгкости и здоровья

  • Белки лучше сочетать с овощами;

  • Углеводы — с зеленью;

  • Дыня — лучше всегда есть отдельно, так как её сок быстро усваивается, а в сочетании с другими продуктами вызывает брожение и дискомфорт.

Слушайте своё тело

Иногда внутренние сигналы организма важнее любых диетологических советов, помогая избежать проблем с пищеварением.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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