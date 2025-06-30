Слушайте своё тело: как избежать проблем с ЖКТ через правильное питание

Кислота из цитрусовых вызывает створаживание молока, превращая его в тяжёлую для переваривания массу, что негативно влияет на работу кишечника.
Макароны с сыром и томатами — сочетание крахмала и кислоты, которое часто вызывает вздутие и изжогу;
Зелёный чай с лимоном — лимон уничтожает антиоксиданты в чае, снижая его пользу до нуля;
Фрукты после мяса — провоцируют брожение, поэтому лучше есть их отдельно, минимум через час после основной пищи;
Вода во время еды — разбавляет желудочный сок и замедляет переваривание, пейте за 30 минут до или через час после еды;
Рыба с молоком — в некоторых культурах считается табу из-за риска расстройства желудка и аллергий.
Белки лучше сочетать с овощами;
Углеводы — с зеленью;
Дыня — лучше всегда есть отдельно, так как её сок быстро усваивается, а в сочетании с другими продуктами вызывает брожение и дискомфорт.
Иногда внутренние сигналы организма важнее любых диетологических советов, помогая избежать проблем с пищеварением.
Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.
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