Резкий отказ от напитка вызывает раздражительность и тревогу: как сохранить энергию и спокойствие

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Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова предупреждает, что резкий отказ от кофе при злоупотреблении напитком может привести к синдрому отмены.

Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с чашкой кофе

Что такое синдром отмены кофеина

Дианова отмечает, что этот синдром может проявиться уже через несколько часов после резкой остановки потребления кофе.

Основные симптомы синдрома отмены:

сонливость;

усталость;

головная боль;

ухудшение настроения;

раздражительность;

резкое снижение когнитивных функций;

тревожность.

Как правильно снижать потребление кофе

Для минимизации неприятных симптомов диетолог рекомендует постепенно уменьшать количество кофе. Например, если вы привыкли к 10 чашкам в день, сначала сократите до 5, а затем постепенно доведите до 1-2 чашек.

Оптимальная норма кофе

При отсутствии серьёзных заболеваний желудочно-кишечного тракта безопасным считается употребление 2-3 чашек кофе в день.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

