Резкий отказ от напитка вызывает раздражительность и тревогу: как сохранить энергию и спокойствие

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова предупреждает, что резкий отказ от кофе при злоупотреблении напитком может привести к синдрому отмены.
Что такое синдром отмены кофеина
Дианова отмечает, что этот синдром может проявиться уже через несколько часов после резкой остановки потребления кофе.
Основные симптомы синдрома отмены:
сонливость;
усталость;
головная боль;
ухудшение настроения;
раздражительность;
резкое снижение когнитивных функций;
тревожность.
Как правильно снижать потребление кофе
Для минимизации неприятных симптомов диетолог рекомендует постепенно уменьшать количество кофе. Например, если вы привыкли к 10 чашкам в день, сначала сократите до 5, а затем постепенно доведите до 1-2 чашек.
Оптимальная норма кофе
При отсутствии серьёзных заболеваний желудочно-кишечного тракта безопасным считается употребление 2-3 чашек кофе в день.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.