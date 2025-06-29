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Резкий отказ от напитка вызывает раздражительность и тревогу: как сохранить энергию и спокойствие

1:03
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова предупреждает, что резкий отказ от кофе при злоупотреблении напитком может привести к синдрому отмены.

Девушка с чашкой кофе
Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с чашкой кофе

Что такое синдром отмены кофеина

Дианова отмечает, что этот синдром может проявиться уже через несколько часов после резкой остановки потребления кофе.

Основные симптомы синдрома отмены:

  • сонливость;

  • усталость;

  • головная боль;

  • ухудшение настроения;

  • раздражительность;

  • резкое снижение когнитивных функций;

  • тревожность.

Как правильно снижать потребление кофе

Для минимизации неприятных симптомов диетолог рекомендует постепенно уменьшать количество кофе. Например, если вы привыкли к 10 чашкам в день, сначала сократите до 5, а затем постепенно доведите до 1-2 чашек.

Оптимальная норма кофе

При отсутствии серьёзных заболеваний желудочно-кишечного тракта безопасным считается употребление 2-3 чашек кофе в день.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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