Как неправильный выбор каши с утра нарушает обмен веществ: что стоит знать каждому

2:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают каши идеальным завтраком, но выбор крупы и способ приготовления могут нарушить обмен веществ и привести к нежелательным последствиям.

Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

Гликемический индекс и скачки сахара

Некоторые каши вызывают резкий подъём уровня глюкозы в крови, провоцируя выброс инсулина. При низкой активности избыток энергии превращается в жировые отложения.

Манная крупа — быстрые углеводы и риск инсулинорезистентности

Манка почти не содержит клетчатки, быстро усваивается и не насыщает, что вызывает чувство голода уже через час. Регулярное её употребление повышает риск развития инсулинорезистентности.

Белый рис — источник пустых калорий

После промышленной обработки рис теряет полезные вещества и становится источником "пустых" углеводов. Частые скачки сахара вызывают хроническую усталость.

Каши быстрого приготовления — минимум пользы, максимум добавок

Глубокая переработка уничтожает витамины и минералы. Часто добавляют сахар и ароматизаторы, превращая каши в десерт, неподходящий для завтрака.

Кукурузная крупа и овсянка — быстрый подъём энергии и падение концентрации

Термическая обработка кукурузной крупы удаляет волокна, ускоряя усвоение крахмала. Мелкоизмельчённая овсянка имеет высокий гликемический индекс, особенно с сладкими добавками.

Выбор цельнозерновых каш и правильное приготовление

Цельнозерновые крупы с длительной варкой помогают стабилизировать сахар и дольше сохраняют чувство сытости.

Гречка и пшено — осторожность в деталях

Гречневая каша полезна при правильном приготовлении, без переваривания и лишних добавок. Пшено богато микроэлементами, но содержит много крахмала, что требует контроля порций при низкой активности.

Рекомендации для здорового завтрака:

Выбирайте цельнозерновые крупы с низким гликемическим индексом;

Избегайте каш быстрого приготовления с добавками;

Контролируйте порции и сочетайте каши с белками и овощами;

Умеренно употребляйте манку, белый рис и пшено при малой физической активности.

Каши — популярный завтрак, но выбор крупы и способ приготовления влияют на обмен веществ и уровень сахара в крови. Быстрые углеводы из манной крупы, белого риса и каш быстрого приготовления вызывают резкие скачки глюкозы и могут способствовать набору веса и усталости. Цельнозерновые каши с правильной термической обработкой помогают поддерживать стабильный уровень энергии и дольше сохраняют сытость. Важно контролировать порции и сочетать каши с белками и овощами для сбалансированного питания.

Уточнения

Ка́ша - жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

