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Газировки и энергетики против здоровья: что нужно убрать из рациона для бодрости и силы

1:52
Здоровье

Последние исследования выявили серьёзную связь между регулярным употреблением подслащённых напитков и повышенным риском развития рака полости рта, особенно у женщин.

лимонад
Фото: pxhere.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
лимонад

Результаты крупного исследования

Учёные из Университета Вашингтона проанализировали данные более 160 тысяч женщин. Те, кто выпивает хотя бы один стакан сладкой жидкости в день, сталкиваются с риском возникновения рака полости рта, который увеличивается почти в пять раз.

Роль сахара в воспалениях и мутациях клеток

Даже при отсутствии вредных привычек, таких как курение и алкоголь, избыток сахара вызывает хронические воспалительные процессы. Это создаёт благоприятную среду для мутаций и последующего развития онкологии.

Широкий спектр опасных напитков

Подслащённые газировки, соки с добавленным сахаром и энергетики — главные виновники. Вместо них специалисты советуют выбирать воду, несладкий чай и натуральные морсы.

Важность регулярных осмотров и ранней диагностики

Для профилактики рака полости рта необходимо не только контролировать питание, но и регулярно посещать стоматолога. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.

Скрытые источники сахара в продуктах

Многие не подозревают, что соусы, йогурты и другие продукты содержат подсластители, увеличивающие суточную норму сахара. Надписи "без сахара" не всегда означают безопасность из-за искусственных заменителей.

Призыв к пересмотру пищевых рекомендаций
Онкологические организации настаивают на включении ограничения сладких напитков в национальные рекомендации по здоровому питанию, ставя этот пункт в один ряд с борьбой против курения и ожирения.

Уточнения

Злокачественные опухоли полости рта - злокачественные новообразования, происходящие из эпителия полости рта и подлежащих тканей.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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