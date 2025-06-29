Газировки и энергетики против здоровья: что нужно убрать из рациона для бодрости и силы

Последние исследования выявили серьёзную связь между регулярным употреблением подслащённых напитков и повышенным риском развития рака полости рта, особенно у женщин.
Результаты крупного исследования
Учёные из Университета Вашингтона проанализировали данные более 160 тысяч женщин. Те, кто выпивает хотя бы один стакан сладкой жидкости в день, сталкиваются с риском возникновения рака полости рта, который увеличивается почти в пять раз.
Роль сахара в воспалениях и мутациях клеток
Даже при отсутствии вредных привычек, таких как курение и алкоголь, избыток сахара вызывает хронические воспалительные процессы. Это создаёт благоприятную среду для мутаций и последующего развития онкологии.
Широкий спектр опасных напитков
Подслащённые газировки, соки с добавленным сахаром и энергетики — главные виновники. Вместо них специалисты советуют выбирать воду, несладкий чай и натуральные морсы.
Важность регулярных осмотров и ранней диагностики
Для профилактики рака полости рта необходимо не только контролировать питание, но и регулярно посещать стоматолога. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.
Скрытые источники сахара в продуктах
Многие не подозревают, что соусы, йогурты и другие продукты содержат подсластители, увеличивающие суточную норму сахара. Надписи "без сахара" не всегда означают безопасность из-за искусственных заменителей.
Призыв к пересмотру пищевых рекомендаций
Онкологические организации настаивают на включении ограничения сладких напитков в национальные рекомендации по здоровому питанию, ставя этот пункт в один ряд с борьбой против курения и ожирения.
Злокачественные опухоли полости рта - злокачественные новообразования, происходящие из эпителия полости рта и подлежащих тканей.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.