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Лучшие способы приготовления курицы без лишних калорий: польза и оптимальная частота в рационе

1:49
Здоровье

Медики настоятельно советуют есть куриное мясо минимум три раза в неделю. Это связано не только с высокой пищевой ценностью, но и с положительным влиянием на здоровье мозга, включая профилактику деменции.

Запечённая курица с овощами
Фото: goya.com by Xochilt Martinez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённая курица с овощами

Польза курятины и ее состав

Куриное мясо богато белком и является идеальным продуктом для диетического питания. Оно содержит гораздо меньше трансжиров по сравнению с красным мясом и обладает низкой энергетической ценностью.

Доступность и экономическая выгода

Курятина — один из самых доступных мясных продуктов, что делает ее привлекательной даже для людей с ограниченным бюджетом.

Влияние на нейродегенеративные заболевания

Регулярное потребление куриного мяса снижает риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные патологии.

Разнообразие способов приготовления

Куриное мясо универсально: его можно запекать, варить, жарить или готовить на гриле. Важно избегать добавления большого количества масла и калорийных соусов.

Рекомендации по дополнению рациона

К мясу стоит добавлять гарниры из овощей и круп, что обогатит питание полезными веществами и сделает блюда более сбалансированными.

Куриное мясо — ценный источник белка с низким содержанием жиров и калорий, что делает его идеальным для здорового питания. Регулярное употребление курятины помогает снизить риск нейродегенеративных заболеваний и поддерживает работу мозга. Благодаря доступности и разнообразию способов приготовления, курица легко вписывается в любой рацион. Для полноценного питания рекомендуется сочетать её с овощами и крупами.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864-1915).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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