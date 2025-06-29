Варикоз и сидячий образ жизни: главные факторы риска и что с ними делать

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие офисные работники испытывают тяжесть в ногах к концу дня. Основная причина — длительное сидение, которое не вызывает варикоз с нуля, но ускоряет его развитие из-за нарушения работы венозных клапанов.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нога на ногу

Влияние сидячего положения на кровоток

При длительном сидении кровь движется медленнее, особенно если поза не меняется часами. Застой крови повышает давление на стенки сосудов и растягивает их. Мышцы ног при ходьбе работают как насос, продвигая кровь вверх, а при отсутствии движения эта функция ослабевает.

Рекомендации для снижения риска варикоза

Делайте небольшие прогулки каждые 30 минут;

Меняйте позу для активизации кровообращения;

Используйте компрессионный трикотаж для поддержки сосудов;

Выполняйте упражнения за рабочим столом (подъем на носки, вращение стопами);

Избегайте тесной одежды и следите за осанкой.

Первые симптомы и прогрессирование заболевания

Появляются отеки, сосудистые звездочки, чувство распирания в икрах. Игнорирование симптомов ведет к усилению боли, видимому расширению вен и судорогам.

Факторы риска варикоза

Наследственная предрасположенность;

Возрастные изменения (риск повышается после 50 лет);

Избыточный вес, увеличивающий давление на сосуды;

Гормональные изменения (беременность, прием контрацептивов);

Женский пол из-за колебаний эстрогена и прогестерона.

Профилактика и поддержание здоровья ног

Организация режима дня с чередованием сидения и ходьбы;

Контроль массы тела;

Регулярные физические упражнения;

Ношение компрессионного трикотажа при необходимости.

Варикоз не является приговором — при внимательном отношении к здоровью ног и своевременной профилактике можно сохранить легкость и комфорт в движении на долгие годы.

Уточнения

Варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.



