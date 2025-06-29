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Варикоз и сидячий образ жизни: главные факторы риска и что с ними делать

2:01
Здоровье

Многие офисные работники испытывают тяжесть в ногах к концу дня. Основная причина — длительное сидение, которое не вызывает варикоз с нуля, но ускоряет его развитие из-за нарушения работы венозных клапанов.

Нога на ногу
Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нога на ногу

Влияние сидячего положения на кровоток

При длительном сидении кровь движется медленнее, особенно если поза не меняется часами. Застой крови повышает давление на стенки сосудов и растягивает их. Мышцы ног при ходьбе работают как насос, продвигая кровь вверх, а при отсутствии движения эта функция ослабевает.

Рекомендации для снижения риска варикоза

  • Делайте небольшие прогулки каждые 30 минут;

  • Меняйте позу для активизации кровообращения;

  • Используйте компрессионный трикотаж для поддержки сосудов;

  • Выполняйте упражнения за рабочим столом (подъем на носки, вращение стопами);

  • Избегайте тесной одежды и следите за осанкой.

Первые симптомы и прогрессирование заболевания

Появляются отеки, сосудистые звездочки, чувство распирания в икрах. Игнорирование симптомов ведет к усилению боли, видимому расширению вен и судорогам.

Факторы риска варикоза

  • Наследственная предрасположенность;

  • Возрастные изменения (риск повышается после 50 лет);

  • Избыточный вес, увеличивающий давление на сосуды;

  • Гормональные изменения (беременность, прием контрацептивов);

  • Женский пол из-за колебаний эстрогена и прогестерона.

Профилактика и поддержание здоровья ног

  • Организация режима дня с чередованием сидения и ходьбы;

  • Контроль массы тела;

  • Регулярные физические упражнения;

  • Ношение компрессионного трикотажа при необходимости.

Варикоз не является приговором — при внимательном отношении к здоровью ног и своевременной профилактике можно сохранить легкость и комфорт в движении на долгие годы.

Уточнения

Варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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