Варикоз и сидячий образ жизни: главные факторы риска и что с ними делать

Многие офисные работники испытывают тяжесть в ногах к концу дня. Основная причина — длительное сидение, которое не вызывает варикоз с нуля, но ускоряет его развитие из-за нарушения работы венозных клапанов.
Влияние сидячего положения на кровоток
При длительном сидении кровь движется медленнее, особенно если поза не меняется часами. Застой крови повышает давление на стенки сосудов и растягивает их. Мышцы ног при ходьбе работают как насос, продвигая кровь вверх, а при отсутствии движения эта функция ослабевает.
Рекомендации для снижения риска варикоза
Делайте небольшие прогулки каждые 30 минут;
Меняйте позу для активизации кровообращения;
Используйте компрессионный трикотаж для поддержки сосудов;
Выполняйте упражнения за рабочим столом (подъем на носки, вращение стопами);
Избегайте тесной одежды и следите за осанкой.
Первые симптомы и прогрессирование заболевания
Появляются отеки, сосудистые звездочки, чувство распирания в икрах. Игнорирование симптомов ведет к усилению боли, видимому расширению вен и судорогам.
Факторы риска варикоза
Наследственная предрасположенность;
Возрастные изменения (риск повышается после 50 лет);
Избыточный вес, увеличивающий давление на сосуды;
Гормональные изменения (беременность, прием контрацептивов);
Женский пол из-за колебаний эстрогена и прогестерона.
Профилактика и поддержание здоровья ног
Организация режима дня с чередованием сидения и ходьбы;
Контроль массы тела;
Регулярные физические упражнения;
Ношение компрессионного трикотажа при необходимости.
Варикоз не является приговором — при внимательном отношении к здоровью ног и своевременной профилактике можно сохранить легкость и комфорт в движении на долгие годы.
Варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.
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