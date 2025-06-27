Молоко или его растительные альтернативы: что действительно полезно для вашего организма

3:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Богларка Лендьел предупреждает, что полный переход с обычного молока на растительное может быть не самым разумным решением. Хотя молоко иногда вызывает проблемы с пищеварением, кожей и воспалениями, она советует искать причины этих проблем в других аспектах рациона, а не просто менять продукты.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблочные оладьи

Многие люди, как и дети, любят пить молоко перед сном. В американских фильмах часто можно увидеть, как герои ночью идут на кухню, чтобы съесть хлопья с молоком. Однако, по мнению врача, дело не только в сахаре, содержащемся в этих продуктах.

Какие проблемы может вызывать обычное молоко?

Многие считают, что молоко необходимо для роста детей и укрепления костей. Однако Богларка Лендьел утверждает, что это не так. Она считает, что молоко может быть причиной проблем со здоровьем, поэтому рекомендует сократить его потребление или отказаться от него вовсе.

Врач отмечает, что кальций можно найти не только в молоке, но и в семенах мака, зелёных овощах и других продуктах. Кроме того, для здоровья костей важны физическая активность и витамин D.

Риски растительного молока

Замена коровьего молока на растительное не всегда является лучшим выбором. Например, соевое молоко содержит все необходимые аминокислоты, но может вызвать аллергию. Рисовое молоко разрешено для детей, но только в небольших количествах, так как оно может содержать мышьяк. Кокосовое молоко, несмотря на высокое содержание жиров, также не рекомендуется к частому употреблению.

Врач не советует давать детям растительное молоко до достижения ими одного года. После этого его можно вводить в рацион, но не заменять им обычное молоко.

История любви к молоку

В Америке традиция употребления молока в школах началась в середине XX века. В 1946 году Конгресс принял закон, обязывающий школы предоставлять детям молоко. Позже возникли бесплатные программы по раздаче молока в учебных заведениях.

В 1980-х годах врачи рекомендовали употреблять молоко ежедневно. Молочная промышленность активно поддержала эту идею через рекламные кампании. Например, знаменитая маркетинговая акция Got Milk? с изображением молочных усов стала чрезвычайно популярной.

В Европе также распространилась идея школьного молока. В Венгрии программа его раздачи началась в 1927 году, а после вступления страны в Европейский союз её возобновили в 2004 году.

Богларка Лендьел считает, что не стоит полностью отказываться от употребления обычного молока в пользу растительного. Вместо этого рекомендуется искать причины проблем со здоровьем в других аспектах питания и корректировать свои пищевые привычки, пишет prove.hu.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

