Пропущенный срок замены в ванной: как игнорирование сроков приводит к серьёзным проблемам

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Здоровье

Мы чистим зубы каждый день, считая это привычной гигиенической процедурой. Но забываем: даже самая качественная щётка может стать рассадником бактерий, если использовать её дольше положенного срока. От этого зависит не только свежесть дыхания, но и здоровье всего организма.

Девушка чистит зубы
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка чистит зубы

Истощённый ресурс: щётка теряет форму и эффективность

Уже через три месяца использования щетинки деформируются и перестают эффективно удалять налёт. Щётка не проникает в труднодоступные зоны, и зубы очищаются лишь частично.

Бактерии внутри: промывание не спасает

Даже тщательное ополаскивание не избавляет от микробов. Со временем они образуют плотный налёт, который невозможно смыть водой. Такие колонии могут провоцировать воспаления и заболевания дёсен.

Мужчины и женщины: статистика нарушений

Исследования показывают: мужчины чаще используют одну щётку более шести месяцев, тогда как женщины меняют её примерно раз в три месяца. Обе категории далеки от идеала.

Насадки тоже изнашиваются: миф об электрических щётках

Электрические щётки эффективны только при регулярной замене насадок. Изношенные элементы теряют упругость и не справляются с удалением налёта.

Последствия запущенности: от камня до кариеса

Использование старой щётки увеличивает риск кариеса, кровоточивости дёсен и даже образования зубного камня. Патогенные бактерии из ротовой полости могут проникать в кровоток.

Пометка в календаре: способ не забыть

Стоматологи рекомендуют фиксировать дату начала использования щётки. Это помогает не пропустить момент, когда она перестаёт выполнять свои функции.

После болезни — сразу замена

Перенесли простуду или вирус? Сразу меняйте щётку. На щетинках остаются микробы, даже если вы уже чувствуете себя хорошо.

Опасное хранение: не в футляре и не мокрой

Влажная среда и закрытые футляры провоцируют рост бактерий. Щётку лучше держать в вертикальном положении и в хорошо проветриваемом месте.

Простое правило — здоровые зубы

Регулярная замена щётки обходится дешевле, чем лечение кариеса и воспалений. Это минимальные усилия ради долгосрочного результата.

Маленький вклад — большая защита

Щётка — это не расходник, а важный инструмент. Не стоит экономить на том, что напрямую влияет на здоровье всей полости рта.

Уточнения

Зубна́я щётка - основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен. Как правило, применяется с использованием зубной пасты.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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