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Кардиолог шокировал: эти 10 продуктов разрушают сердце, хотя считаются полезными

3:16
Здоровье

Некоторые продукты, которые мы считаем полезными, на самом деле могут быть вредны для здоровья, особенно для сердца. Однако существует список, который поможет избежать опасных для здоровья покупок.

кокосовое масло
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кокосовое масло

10 продуктов, которые, по мнению кардиолога, вредят здоровью сердца

Доктор Санджай Бходжрадж, кардиолог с 20-летним опытом лечения сердечных заболеваний, поделился своим списком продуктов, которые он никогда не приобретет. В мае он опубликовал пост, в котором перечислил эти продукты и отметил: "Они могут вас удивить… особенно № 6".

  1. Сироп агавы. Сироп агавы часто преподносится как полезная альтернатива сахару, но он может резко повысить уровень триглицеридов. Триглицериды — это тип жира, который циркулирует в крови и является основным жиром в организме. Они поступают из пищи, особенно из жиров и дополнительных калорий, которые не нужны организму немедленно.
  2. Кокосовое масло. По мнению доктора Бходжраджа, употребление кокосового масла в больших количествах может быть вредным для здоровья из-за высокого содержания насыщенных жиров, которые негативно влияют на воспаленные артерии.
  3. Магазинная гранола. Гранола, продаваемая в магазинах, часто подвергается глубокой обработке и содержит большое количество скрытого сахара.
  4. Цельнозерновой хлеб. Хлеб из цельной пшеницы часто считается более здоровой альтернативой, но он может содержать добавки, которые делают его похожим на белый хлеб с коричневой корочкой.
  5. Ароматизированный греческий йогурт. В ароматизированном греческом йогурте за высоким содержанием белка скрывается большое количество сахара.
  6. Растительные заменители мяса. Растительные заменители мяса часто содержат растительные масла, натрий и добавки, что делает их вредными для здоровья.
  7. Рисовые лепешки. Рисовые хлебцы имеют высокий гликемический индекс и низкое содержание питательных веществ, что может привести к резким колебаниям уровня сахара в крови.
  8. Бутилированные зеленые соки. Бутилированные зеленые соки часто содержат высокое количество фруктозы, что делает их опасными для здоровья.
  9. Газированная вода с "натуральными" ароматизаторами. Ароматизированная газированная вода, которая рекламируется как натуральная, часто содержит синтетические химикаты и кислоты, которые могут повредить слизистую оболочку кишечника.
  10. Безглютеновые закуски. Безглютеновые закуски, несмотря на отсутствие глютена, могут провоцировать воспаление в организме.

Почему эти продукты вредны?

Доктор Бходжрадж отмечает в разговоре с hindustantimes.com, что-то, что выглядит полезным на этикетке, не всегда является таковым для здоровья сердца. Он также указывает на то, что воспаления, скачки сахара в крови и недостаток питательных веществ могут быть вызваны не только нездоровой пищей, но и продуктами, которые кажутся полезными.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры. 

Грано́ла — традиционный для США снэк, а также блюдо для завтрака, содержащее плющеную овсяную крупу, орехи и мёд, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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