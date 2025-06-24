Тепловой удар подкрадывается незаметно — эти признаки нельзя пропустить

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1:17
Здоровье

Врач общей практики Мария Беляева назвала условия, при которых стоит опасаться жаркой погоды на улице.

Девушка с веером
Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с веером

Около тридцати градусов и выше, высокая влажность воздуха и прямые солнечные лучи — факторы, которые должны насторожить. Перегрев и его последствия в таком случае очень вероятны. Вплоть до потери сознания. Доктор напоминает, как позаботиться о себе в зной.

"Не находиться под действием прямых солнечных лучей. Пить больше воды, если воды мало пьем, это плохо, потому что кровь сгущается и вероятность такой реакции выше. Взять головной убор. И бутылочку воды тоже брать, чтобы потихонечку пить ее и чувствовать себя лучше", — перечисляет простые истины Мария Беляева.

Если уберечься от теплового удара всё же не удалось, принимайте срочные меры, говорит врач.

"Убрать источник воздействия, перенести человека или самим перейти в прохладное место без прямого солнечного воздействия. Полежать, водички попить. Если человек прямо сознание теряет, совсем плохо ему, лучше за медицинской помощью обратиться, потому что мало ли что может быть", — предостерегла медик.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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