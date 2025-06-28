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Ходите правильно: что значит полезный темп и как он влияет на сердце, вес и мозг

2:41
Здоровье

Всего 22 минуты энергичной ходьбы ежедневно снижают риск преждевременной смерти на 20 %. Это эквивалент 1600-2200 шагов — меньше, чем дорога до магазина или парка.

Прогулка
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прогулка

Почему ходьба работает

Даже лёгкая физическая активность:

  • улучшает кровообращение;

  • снижает уровень кортизола (гормона стресса);

  • стимулирует выработку коллагена, защищающего суставы;

  • уменьшает застой крови и риск тромбов.

Ритмичные сокращения мышц ног действуют как насос, "проталкивая" кровь вверх и снижая нагрузку на сердце.

Энергичный шаг — профилактика варикоза

Люди, которые ходят по 20-25 минут в день, реже сталкиваются с:

  • варикозной болезнью;

  • атеросклерозом;

  • плохим венозным оттоком;

  • повышенным давлением.

Но важно не просто гулять, а идти в темпе — около 5-6 км/ч, когда вы уже не можете разговаривать без пауз.

10 минут после еды — и сахар под контролем

Послеобеденная прогулка:

  • снижает скачок сахара в крови на 30 %;

  • уменьшает тягу к сладкому;

  • помогает контролировать вес;

  • служит профилактикой диабета.

Даже короткие пешие отрезки после еды работают как природный инсулин.

Ходьба для сна и спокойствия

Всего 15 минут пешком перед сном:

  • нормализуют выработку мелатонина;

  • способствуют засыпанию;

  • снижают тревожность;

  • улучшают общее качество сна.

Это простая альтернатива успокоительным и гаджетам с белым шумом.

Нет времени? Делите нагрузку

Если не удаётся сразу выделить 22 минуты, разбейте их на части:

  • 7 минут утром;

  • 10 минут днём;

  • 5 минут вечером.

Эффект сохраняется, если двигаться регулярно.

Как встраивать ходьбу в рутину

  • Используйте лестницы вместо лифта;

  • выходите на одну остановку раньше;

  • паркуйтесь подальше от офиса;

  • гуляйте с друзьями или слушайте аудиокниги;

  • открывайте новые маршруты, чтобы мозг не скучал.

Через месяц — ощутимый результат

Пешие прогулки уже через 30 дней:

  • снижают уровень холестерина и сахара;

  • улучшают выносливость;

  • делают ходьбу лёгкой и приятной привычкой;

  • повышают настроение и качество жизни.

Даже короткие, но регулярные прогулки запускают цепную реакцию улучшений в теле. Это простое действие даёт результаты, сравнимые с приёмом лекарств, но без побочных эффектов. Начните сегодня — и вы почувствуете разницу уже через неделю.

Уточнения

Ходьба́ - способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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