Ходите правильно: что значит полезный темп и как он влияет на сердце, вес и мозг

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всего 22 минуты энергичной ходьбы ежедневно снижают риск преждевременной смерти на 20 %. Это эквивалент 1600-2200 шагов — меньше, чем дорога до магазина или парка.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прогулка

Почему ходьба работает

Даже лёгкая физическая активность:

улучшает кровообращение;

снижает уровень кортизола (гормона стресса);

стимулирует выработку коллагена, защищающего суставы;

уменьшает застой крови и риск тромбов.

Ритмичные сокращения мышц ног действуют как насос, "проталкивая" кровь вверх и снижая нагрузку на сердце.

Энергичный шаг — профилактика варикоза

Люди, которые ходят по 20-25 минут в день, реже сталкиваются с:

варикозной болезнью;

атеросклерозом;

плохим венозным оттоком;

повышенным давлением.

Но важно не просто гулять, а идти в темпе — около 5-6 км/ч, когда вы уже не можете разговаривать без пауз.

10 минут после еды — и сахар под контролем

Послеобеденная прогулка:

снижает скачок сахара в крови на 30 %;

уменьшает тягу к сладкому;

помогает контролировать вес;

служит профилактикой диабета.

Даже короткие пешие отрезки после еды работают как природный инсулин.

Ходьба для сна и спокойствия

Всего 15 минут пешком перед сном:

нормализуют выработку мелатонина;

способствуют засыпанию;

снижают тревожность;

улучшают общее качество сна.

Это простая альтернатива успокоительным и гаджетам с белым шумом.

Нет времени? Делите нагрузку

Если не удаётся сразу выделить 22 минуты, разбейте их на части:

7 минут утром;

10 минут днём;

5 минут вечером.

Эффект сохраняется, если двигаться регулярно.

Как встраивать ходьбу в рутину

Используйте лестницы вместо лифта;

выходите на одну остановку раньше;

паркуйтесь подальше от офиса;

гуляйте с друзьями или слушайте аудиокниги;

открывайте новые маршруты, чтобы мозг не скучал.

Через месяц — ощутимый результат

Пешие прогулки уже через 30 дней:

снижают уровень холестерина и сахара;

улучшают выносливость;

делают ходьбу лёгкой и приятной привычкой;

повышают настроение и качество жизни.

Даже короткие, но регулярные прогулки запускают цепную реакцию улучшений в теле. Это простое действие даёт результаты, сравнимые с приёмом лекарств, но без побочных эффектов. Начните сегодня — и вы почувствуете разницу уже через неделю.

Уточнения

Ходьба́ - способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

