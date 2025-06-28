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Продукты укрепляют иммунитет: чем заменить таблетки и поддерживать защиту организма каждый день

2:32
Здоровье

Не все знают, что обычные продукты на кухне могут стать настоящими союзниками иммунной системы. Регулярное их употребление помогает укрепить барьер против вирусов и воспалений.

Свежие фрукты
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежие фрукты

Почему важен витаминный баланс

Иммунитет невозможен без витаминов и минералов. Помимо хорошо известных витамина С и цинка, важны также витамины группы B, железо, селен и антиоксиданты. Они содержатся в привычных, недорогих продуктах.

Клубника — витамин С в каждой ягоде

  • всего 8 ягод покрывают суточную норму витамина С;

  • помогает формировать клеточную защиту от вирусов;

  • вкусна в кашах, десертах и в замороженном виде.

Красный перец — лидер по аскорбиновой кислоте

  • содержит больше витамина С, чем апельсины;

  • обогащает рацион клетчаткой и бета-каротином;

  • подходит для салатов, запеканок, закусок.

Апельсины — не только витамин, но и флавоноиды

  • снижают воспаление и укрепляют сосуды;

  • удобны в дороге и в виде сока;

  • помогают сохранять водный баланс.

Тыквенные семечки — источник цинка

  • ускоряют восстановление после простуд;

  • содержат магний, белок и полезные жиры;

  • хороши в йогуртах, выпечке, как перекус.

Зеленые овощи — шпинат и брокколи

  • насыщают фолиевой кислотой и витамином K;

  • участвуют в формировании иммунных клеток;

  • подходят для салатов и легкой термической обработки.

Имбирь и куркума — природные противовирусные агенты

  • содержат куркумин и эфирные масла;

  • добавляются в чай, супы и тушёные блюда;

  • активизируют защитные механизмы организма.

Грецкие орехи — витамин E и селен

  • борются со свободными радикалами;

  • улучшают работу мозга и обмен веществ;

  • употребляются умеренно, как самостоятельный продукт или добавка.

Когда стоит быть осторожным

Перед глобальными изменениями в рационе желательно проконсультироваться с врачом. У некоторых людей есть непереносимость или особенности обмена веществ, которые требуют индивидуального подхода.

Рацион с акцентом на витамины и минералы — это не мода, а осознанная стратегия сохранения здоровья. Простые продукты, включённые в ежедневное меню, помогут организму лучше справляться с внешними угрозами и быстрее восстанавливаться после болезней.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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