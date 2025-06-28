Продукты укрепляют иммунитет: чем заменить таблетки и поддерживать защиту организма каждый день

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не все знают, что обычные продукты на кухне могут стать настоящими союзниками иммунной системы. Регулярное их употребление помогает укрепить барьер против вирусов и воспалений.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свежие фрукты

Почему важен витаминный баланс

Иммунитет невозможен без витаминов и минералов. Помимо хорошо известных витамина С и цинка, важны также витамины группы B, железо, селен и антиоксиданты. Они содержатся в привычных, недорогих продуктах.

Клубника — витамин С в каждой ягоде

всего 8 ягод покрывают суточную норму витамина С;

помогает формировать клеточную защиту от вирусов;

вкусна в кашах, десертах и в замороженном виде.

Красный перец — лидер по аскорбиновой кислоте

содержит больше витамина С, чем апельсины;

обогащает рацион клетчаткой и бета-каротином;

подходит для салатов, запеканок, закусок.

Апельсины — не только витамин, но и флавоноиды

снижают воспаление и укрепляют сосуды;

удобны в дороге и в виде сока;

помогают сохранять водный баланс.

Тыквенные семечки — источник цинка

ускоряют восстановление после простуд;

содержат магний, белок и полезные жиры;

хороши в йогуртах, выпечке, как перекус.

Зеленые овощи — шпинат и брокколи

насыщают фолиевой кислотой и витамином K;

участвуют в формировании иммунных клеток;

подходят для салатов и легкой термической обработки.

Имбирь и куркума — природные противовирусные агенты

содержат куркумин и эфирные масла;

добавляются в чай, супы и тушёные блюда;

активизируют защитные механизмы организма.

Грецкие орехи — витамин E и селен

борются со свободными радикалами;

улучшают работу мозга и обмен веществ;

употребляются умеренно, как самостоятельный продукт или добавка.

Когда стоит быть осторожным

Перед глобальными изменениями в рационе желательно проконсультироваться с врачом. У некоторых людей есть непереносимость или особенности обмена веществ, которые требуют индивидуального подхода.

Рацион с акцентом на витамины и минералы — это не мода, а осознанная стратегия сохранения здоровья. Простые продукты, включённые в ежедневное меню, помогут организму лучше справляться с внешними угрозами и быстрее восстанавливаться после болезней.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



