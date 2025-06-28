Виски и ваше здоровье: как напиток влияет на сердце и печень — правда, которую важно знать

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург Александр Умнов предупреждает: виски может нанести организму больше вреда, чем водка. Почему так происходит? Давай разберёмся, что именно делает виски настолько опасным и к каким последствиям это может привести.

Фото: commons.wikimedia.org by Szalony kucharz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ виски

Как виски действует на организм

Виски отличается от водки тем, что алкоголь из него всасывается намного быстрее — напиток быстро попадает в кровь, обходя печень. Из-за этого этанол действует сильнее и дольше.

Вредные компоненты в виски

Фенол - разрушает эритроциты, то есть красные кровяные клетки, ухудшая кислородный обмен в организме;

Пиридин - негативно влияет на нервную систему и кожу, а также может вызывать мужское бесплодие;

Чем грозит регулярное употребление

Постоянное потребление виски связано с риском развития таких заболеваний, как:

панкреатит;

язва желудка;

цирроз печени;

болезни почек;

аритмия;

алкогольная кардиомиопатия;

энцефалопатия.

Внимание на разбавление

Хирург предупреждает: разбавляя виски водой или колой, вы рискуете выпить больше алкоголя, что повышает нагрузку на организм. Плюс к этому — сладкая кола добавляет ненужные калории.

Как снизить вред от виски

контролируйте количество напитка;

избегайте разбавления сладкими напитками;

лучше замените виски на менее вредные варианты алкоголя;

не злоупотребляйте и учитывайте индивидуальные особенности организма.

Регулярное употребление виски требует особой осторожности из-за вредного воздействия на органы и системы организма. Быстрое всасывание и присутствие опасных веществ делают этот напиток особенно рискованным. Контроль количества и отказ от разбавления помогут снизить вред. Следует помнить, что даже одна чашка может иметь серьезные последствия при злоупотреблении.

Уточнения

Ви́ски - крепкий ароматный алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках.

