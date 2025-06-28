Виски и ваше здоровье: как напиток влияет на сердце и печень — правда, которую важно знать

Хирург Александр Умнов предупреждает: виски может нанести организму больше вреда, чем водка. Почему так происходит? Давай разберёмся, что именно делает виски настолько опасным и к каким последствиям это может привести.
Виски отличается от водки тем, что алкоголь из него всасывается намного быстрее — напиток быстро попадает в кровь, обходя печень. Из-за этого этанол действует сильнее и дольше.
Фенол - разрушает эритроциты, то есть красные кровяные клетки, ухудшая кислородный обмен в организме;
Пиридин - негативно влияет на нервную систему и кожу, а также может вызывать мужское бесплодие;
Постоянное потребление виски связано с риском развития таких заболеваний, как:
панкреатит;
язва желудка;
цирроз печени;
болезни почек;
аритмия;
алкогольная кардиомиопатия;
энцефалопатия.
Хирург предупреждает: разбавляя виски водой или колой, вы рискуете выпить больше алкоголя, что повышает нагрузку на организм. Плюс к этому — сладкая кола добавляет ненужные калории.
контролируйте количество напитка;
избегайте разбавления сладкими напитками;
лучше замените виски на менее вредные варианты алкоголя;
не злоупотребляйте и учитывайте индивидуальные особенности организма.
Регулярное употребление виски требует особой осторожности из-за вредного воздействия на органы и системы организма. Быстрое всасывание и присутствие опасных веществ делают этот напиток особенно рискованным. Контроль количества и отказ от разбавления помогут снизить вред. Следует помнить, что даже одна чашка может иметь серьезные последствия при злоупотреблении.
Ви́ски - крепкий ароматный алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках.
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