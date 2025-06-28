Давление под контролем: почему регулярные замеры — ключ к здоровью и долгой жизни

Многие считают, что низкие цифры на тонометре — это хорошо, но и гипотония, и гипертония опасны для жизни.
Нормальное давление — 120/80 мм рт. ст., но даже небольшие отклонения требуют внимания.
Повышенное давление часто протекает бессимптомно, но разрушает сосуды, вызывая инсульты и инфаркты.
Факторы, усиливающие вероятность гипертонии, включают вредные привычки и малоподвижный образ жизни.
Низкое давление может быть нормой, но резкие падения угрожают потерей сознания и травмами.
Хроническая слабость, тошнота и предобморочные состояния требуют срочной диагностики.
Постоянное низкое давление ухудшает кровоснабжение мозга так же, как и высокое.
Коррекция давления должна быть профессиональной, самолечение опасно.
Правильное питание и активность снижают риски сосудистых осложнений.
У мужчин риск выше до 65 лет, у женщин — после, что требует особого контроля.
Гипертония и гипотония одинаково опасны для здоровья, так как обе могут привести к серьёзным осложнениям, включая инсульт и инфаркт. Контроль артериального давления — ключевой фактор профилактики сосудистых заболеваний. Важно помнить, что низкие цифры не всегда означают безопасность, а вредные привычки и возраст увеличивают риски. Регулярные замеры и консультации с врачом помогут вовремя выявить проблему и предотвратить развитие осложнений. Самолечение при нарушениях давления может привести к ухудшению состояния и требует профессионального подхода.
Артериа́льная гипертензи́я - синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
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