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Зелёный чай и железо: в какой час он крадёт питательные вещества, не оставляя пользы

2:47
Здоровье

Зеленый чай особенно эффективен утром. Кофеин в его составе мягко стимулирует, а L-теанин сглаживает возбуждение, повышая концентрацию без нервозности. Выпитый за час до тренировки, напиток усиливает жиросжигание до 20%.

Чайник с чаем
Фото: Freepik is licensed under public domain
Чайник с чаем

Не запивайте чай еду

Многие совершают ошибку, выпивая чай во время или сразу после еды. Дубильные вещества в его составе мешают усвоению железа. Диетологи рекомендуют выдерживать паузу 40-60 минут после приёма пищи.

Послеобеденный чай с оглядкой

Во второй половине дня напиток стоит пить тем, кто не страдает от бессонницы. Даже небольшая доза кофеина может нарушить фазы сна. Для чувствительных людей лучше ограничиться утренней чашкой.

Польза — в деталях

Для максимального эффекта важно заваривать чай при температуре 80 °C — так сохраняются антиоксиданты. Кипяток разрушает полезные соединения, оставляя лишь терпкость.

Что добавлять, а что — нет

Лимон усиливает усвоение катехинов, укрепляющих иммунитет. А вот молоко снижает активность антиоксидантов, сводя на нет многие полезные свойства.

Берегите железо и кальций

Людям с анемией чай следует ограничить до одной чашки в день. Танины мешают усвоению железа. Пожилым стоит быть осторожнее — избыток чая вымывает кальций, повышая хрупкость костей.

Пейте осознанно и с паузами

Оптимальный режим — 2-3 чашки в день с интервалом 3-4 часа. Это поддержит ясность ума и обеспечит противовоспалительный эффект без побочных последствий.

Чай и мозг: крепкая связь

Утренний приём улучшает выработку дофамина, повышая концентрацию. Это делает напиток хорошим помощником в умственной работе без эффекта перевозбуждения.

Прислушивайтесь к телу

Если после чая вы чувствуете тревогу, учащённое сердцебиение или дрожь — уменьшите дозу. Натуральный напиток должен приносить бодрость, а не тревожность.

Простой ритуал с точностью до минут

Правильный подход к приёму зелёного чая превращает его из вкусовой привычки в элемент продуманного оздоровления. Главное — соблюдать режим, температуру и сочетания.

Напиток, о котором мы часто забываем, способен поддерживать иммунитет, улучшать концентрацию и замедлять старение клеток. Главное — пить его не абы когда, а в нужное время и с умом. И тогда простая чашка зелёного чая станет союзником, а не обманчивым ритуалом.

Уточнения

Зелёный чай - чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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