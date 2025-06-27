Состав бальзама и ошибки в выборе: как маркетинг маскирует вредные компоненты под заботу

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы мажете бальзам для губ каждый час, но сухость и шелушение не исчезают? Всё дело в том, что большинство средств содержат компоненты, которые лишь маскируют проблему, а не решают её.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ухоженная девушка с объёмными губами

Вредные компоненты в бальзамах

Ментол и камфора создают ощущение прохлады, но на самом деле сушат кожу губ. Ароматизированные бальзамы часто раздражают чувствительные рецепторы.

Идеальный состав бальзама

Ищите средства с:

пчелиным воском;

маслом ши;

гиалуроновой кислотой.

Эти ингредиенты создают защитную плёнку и удерживают влагу.

Домашний уход при обветривании

Если губы уже обветрились, попробуйте сделать скраб:

смешайте мёд с сахаром;

аккуратно помассируйте губы;

смойте тёплой водой;

нанесите толстый слой кокосового или оливкового масла и оставьте на ночь.

Привычки, ухудшающие состояние

Облизывание губ разрушает защитный слой из-за ферментов в слюне, что делает кожу уязвимой.

Защита от солнца

Используйте бальзамы с SPF 30+;

обновляйте нанесение каждые 2 часа, особенно после еды и питья.

Внутренний уход и гидратация

Пейте больше воды — обезвоживание сразу отражается на губах;

включите в рацион продукты с жирными кислотами: авокадо, орехи, рыбу.

Сухость губ часто вызывается неправильным уходом и вредными привычками. Выбирайте правильные средства с натуральными компонентами, защищайте кожу от солнца и пейте достаточно воды. Через неделю вы заметите, как губы становятся мягче, а потребность в бальзаме уменьшается.

Уточнения

Гу́бы рта - это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

