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Состав бальзама и ошибки в выборе: как маркетинг маскирует вредные компоненты под заботу

1:46
Здоровье

Вы мажете бальзам для губ каждый час, но сухость и шелушение не исчезают? Всё дело в том, что большинство средств содержат компоненты, которые лишь маскируют проблему, а не решают её.

Ухоженная девушка с объёмными губами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ухоженная девушка с объёмными губами

Вредные компоненты в бальзамах

Ментол и камфора создают ощущение прохлады, но на самом деле сушат кожу губ. Ароматизированные бальзамы часто раздражают чувствительные рецепторы.

Идеальный состав бальзама

Ищите средства с:

  • пчелиным воском;

  • маслом ши;

  • гиалуроновой кислотой.
    Эти ингредиенты создают защитную плёнку и удерживают влагу.

Домашний уход при обветривании

Если губы уже обветрились, попробуйте сделать скраб:

  • смешайте мёд с сахаром;

  • аккуратно помассируйте губы;

  • смойте тёплой водой;

  • нанесите толстый слой кокосового или оливкового масла и оставьте на ночь.

Привычки, ухудшающие состояние

Облизывание губ разрушает защитный слой из-за ферментов в слюне, что делает кожу уязвимой.

Защита от солнца

  • Используйте бальзамы с SPF 30+;

  • обновляйте нанесение каждые 2 часа, особенно после еды и питья.

Внутренний уход и гидратация

  • Пейте больше воды — обезвоживание сразу отражается на губах;

  • включите в рацион продукты с жирными кислотами: авокадо, орехи, рыбу.

Сухость губ часто вызывается неправильным уходом и вредными привычками. Выбирайте правильные средства с натуральными компонентами, защищайте кожу от солнца и пейте достаточно воды. Через неделю вы заметите, как губы становятся мягче, а потребность в бальзаме уменьшается.

Уточнения

Гу́бы рта - это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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