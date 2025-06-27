Состав бальзама и ошибки в выборе: как маркетинг маскирует вредные компоненты под заботу

Вы мажете бальзам для губ каждый час, но сухость и шелушение не исчезают? Всё дело в том, что большинство средств содержат компоненты, которые лишь маскируют проблему, а не решают её.
Ментол и камфора создают ощущение прохлады, но на самом деле сушат кожу губ. Ароматизированные бальзамы часто раздражают чувствительные рецепторы.
Ищите средства с:
пчелиным воском;
маслом ши;
гиалуроновой кислотой.
Эти ингредиенты создают защитную плёнку и удерживают влагу.
Если губы уже обветрились, попробуйте сделать скраб:
смешайте мёд с сахаром;
аккуратно помассируйте губы;
смойте тёплой водой;
нанесите толстый слой кокосового или оливкового масла и оставьте на ночь.
Облизывание губ разрушает защитный слой из-за ферментов в слюне, что делает кожу уязвимой.
Используйте бальзамы с SPF 30+;
обновляйте нанесение каждые 2 часа, особенно после еды и питья.
Пейте больше воды — обезвоживание сразу отражается на губах;
включите в рацион продукты с жирными кислотами: авокадо, орехи, рыбу.
Сухость губ часто вызывается неправильным уходом и вредными привычками. Выбирайте правильные средства с натуральными компонентами, защищайте кожу от солнца и пейте достаточно воды. Через неделю вы заметите, как губы становятся мягче, а потребность в бальзаме уменьшается.
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