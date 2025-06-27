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Лайфхак для тех, кто сидит за ноутбуком: спасаем шею и кожу быстро и эффективно за 5 минут

2:10
Здоровье

Вы горбитесь над ноутбуком или сутулитесь, листая телефон? Неправильная осанка не только портит силуэт, но и влияет на состояние кожи и мышц лица.

У человека болит шея во время работы
Фото: flickr.com by CIPHR Connect, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
У человека болит шея во время работы

Как наклон головы портит шею и декольте

Когда голова наклонена вперёд, нарушается кровоток в области шеи, что приводит к отёкам, второму подбородку и ранним морщинам на декольте. Но исправить это можно без тренажёров и долгих тренировок.

Настройка рабочего места — первый шаг к правильной осанке

Начните с настройки рабочего места. Экран должен находиться на уровне глаз — используйте подставку для ноутбука или стопку книг.

Перерывы и простая разминка для спины

Каждые 30 минут делайте перерыв: встаньте, потянитесь вверх, затем опустите плечи и сведите лопатки. Это простое движение снимет напряжение с мышц спины и улучшит кислородный обмен.

Упражнение шейный замок для укрепления мышц шеи

Добавьте упражнение "шейный замок". Сядьте ровно, положите руки на затылок и слегка надавите, сопротивляясь движению головы назад. Удерживайте напряжение 5 секунд, повторите 10 раз. Это укрепит мышцы шеи и предотвратит образование складок.

Правильный сон для здоровья шеи и кожи

Вечером попробуйте спать без подушки или используйте ортопедическую модель с валиком под шею. Так позвоночник сохранит естественный изгиб, а кожа на груди и декольте не будет сминаться.

Массаж для улучшения лимфотока и подтяжки кожи

Не игнорируйте массаж. Раз в неделю разминайте зону от ключиц до подбородка маслом жожоба: лёгкие похлопывания и движения снизу вверх разгонят лимфу и подтянут контур.

Уже через месяц вы увидите, как осанка становится ровнее, а лицо — свежее и моложе. Правильное положение головы и регулярные простые упражнения помогут избежать отёков и преждевременных морщин, а лёгкий массаж поддержит здоровье кожи.

Уточнения

Ше́я - часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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