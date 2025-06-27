Что если ваш шампунь — причина зуда и перхоти? Лайфхаки, которые спасут голову

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После мытья головы ванна усеяна волосами, а расческа напоминает ежа? Возможно, дело не в стрессе, а в составе вашего шампуня.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мытьё головы

Сульфаты — агрессивные враги волос

Многие шампуни содержат SLS (Sodium Lauryl Sulfate) и SLES (Sodium Laureth Sulfate). Эти компоненты:

Смывают естественную защиту кожи;

Пересушивают кожу головы;

Вызывают зуд и перхоть;

Делают волосы ломкими и хрупкими.

Опасность силиконов и парабенов

Силиконы (с окончаниями -cone или -xane) создают видимость гладкости, но:

Забивают поры;

Нарушают питание фолликулов.

Парабены и искусственные ароматизаторы могут вызывать аллергию и усиленное выпадение волос.

Тест на химическую нагрузку шампуня

Чтобы проверить средство, взболтайте его в стакане с водой:

Если пена обильная и долго не оседает, вода мутная — шампунь перегружен химией;

Хороший шампунь дает мало пены и быстро растворяется.

Альтернативы и лайфхаки для здоровья волос

Переходите на мягкие шампуни с натуральными маслами;

Пробуйте мыть голову ржаной мукой — она бережно очищает и не нарушает pH;

Ополаскивайте волосы отваром крапивы или ромашки для блеска;

Используйте тёплую, а не горячую воду, чтобы не стимулировать сальные железы;

Мойте только корни, чтобы не пересушивать кончики;

Никогда не расчесывайте мокрые волосы — они уязвимы и ломаются.

Ваш шампунь может быть главной причиной проблем с волосами, даже если вы об этом не подозреваете. Правильный выбор средств и правильный уход помогут сохранить здоровье кожи головы и локонов. Натуральные альтернативы и простые лайфхаки помогут избавиться от ломкости, перхоти и выпадения. Начинайте заботиться о волосах осознанно — результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

