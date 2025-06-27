Что если ваш шампунь — причина зуда и перхоти? Лайфхаки, которые спасут голову

После мытья головы ванна усеяна волосами, а расческа напоминает ежа? Возможно, дело не в стрессе, а в составе вашего шампуня.
Многие шампуни содержат SLS (Sodium Lauryl Sulfate) и SLES (Sodium Laureth Sulfate). Эти компоненты:
Смывают естественную защиту кожи;
Пересушивают кожу головы;
Вызывают зуд и перхоть;
Делают волосы ломкими и хрупкими.
Силиконы (с окончаниями -cone или -xane) создают видимость гладкости, но:
Забивают поры;
Нарушают питание фолликулов.
Парабены и искусственные ароматизаторы могут вызывать аллергию и усиленное выпадение волос.
Чтобы проверить средство, взболтайте его в стакане с водой:
Если пена обильная и долго не оседает, вода мутная — шампунь перегружен химией;
Хороший шампунь дает мало пены и быстро растворяется.
Переходите на мягкие шампуни с натуральными маслами;
Пробуйте мыть голову ржаной мукой — она бережно очищает и не нарушает pH;
Ополаскивайте волосы отваром крапивы или ромашки для блеска;
Используйте тёплую, а не горячую воду, чтобы не стимулировать сальные железы;
Мойте только корни, чтобы не пересушивать кончики;
Никогда не расчесывайте мокрые волосы — они уязвимы и ломаются.
Ваш шампунь может быть главной причиной проблем с волосами, даже если вы об этом не подозреваете. Правильный выбор средств и правильный уход помогут сохранить здоровье кожи головы и локонов. Натуральные альтернативы и простые лайфхаки помогут избавиться от ломкости, перхоти и выпадения. Начинайте заботиться о волосах осознанно — результат не заставит себя ждать.
Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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