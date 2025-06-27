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Что если ваш шампунь — причина зуда и перхоти? Лайфхаки, которые спасут голову

2:00
Здоровье

После мытья головы ванна усеяна волосами, а расческа напоминает ежа? Возможно, дело не в стрессе, а в составе вашего шампуня.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Сульфаты — агрессивные враги волос

Многие шампуни содержат SLS (Sodium Lauryl Sulfate) и SLES (Sodium Laureth Sulfate). Эти компоненты:

  • Смывают естественную защиту кожи;

  • Пересушивают кожу головы;

  • Вызывают зуд и перхоть;

  • Делают волосы ломкими и хрупкими.

Опасность силиконов и парабенов

Силиконы (с окончаниями -cone или -xane) создают видимость гладкости, но:

  • Забивают поры;

  • Нарушают питание фолликулов.
    Парабены и искусственные ароматизаторы могут вызывать аллергию и усиленное выпадение волос.

Тест на химическую нагрузку шампуня

Чтобы проверить средство, взболтайте его в стакане с водой:

  • Если пена обильная и долго не оседает, вода мутная — шампунь перегружен химией;

  • Хороший шампунь дает мало пены и быстро растворяется.

Альтернативы и лайфхаки для здоровья волос

  • Переходите на мягкие шампуни с натуральными маслами;

  • Пробуйте мыть голову ржаной мукой — она бережно очищает и не нарушает pH;

  • Ополаскивайте волосы отваром крапивы или ромашки для блеска;

  • Используйте тёплую, а не горячую воду, чтобы не стимулировать сальные железы;

  • Мойте только корни, чтобы не пересушивать кончики;

  • Никогда не расчесывайте мокрые волосы — они уязвимы и ломаются.

Ваш шампунь может быть главной причиной проблем с волосами, даже если вы об этом не подозреваете. Правильный выбор средств и правильный уход помогут сохранить здоровье кожи головы и локонов. Натуральные альтернативы и простые лайфхаки помогут избавиться от ломкости, перхоти и выпадения. Начинайте заботиться о волосах осознанно — результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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