Три простых теста, которые спасут ноги от боли и усталости сразу после покупки

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый раз, примеряя новую пару, покупатель рискует столкнуться с дискомфортом или быстрым износом. Чтобы избежать проблем, достаточно потратить минуту на простую проверку.

Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian Обувь

Гибкость подошвы — главный тест на долговечность

Возьмите обувь и согните её в области носка.

Если подошва слишком жёсткая — движения будут ограничены;

Если слишком мягкая — обувь быстро деформируется и не выдержит нагрузок.

Скручивание в руках выявит качество материала

Держите обувь за носок и пятку, слегка скручивая её в разные стороны.

Качественная подошва сопротивляется, но не ломается;

Если легко сворачивается, нога быстро устанет даже при короткой прогулке.

Жёсткий задник — залог устойчивости и безопасности

Нажмите пальцем на пятку:

Она не должна прогибаться;

Твёрдая фиксация стопы снижает риск травм, мозолей и растяжений.

Особые рекомендации для спортивной и детской обуви

Беговые кроссовки и треккинговые ботинки требуют идеального анатомического изгиба;

Детская обувь нуждается в двойной проверке, так как стопа ребёнка чувствительна к любым отклонениям.

Цена — не всегда показатель качества

Даже брендовые модели могут не выдерживать базовых тестов, поэтому не пренебрегайте проверкой.

Три простых шага сэкономят время и нервы

Проверка гибкости подошвы;

Скручивание для оценки материала;

Нажатие на задник для фиксации стопы.

Эта быстрая проверка займёт меньше времени, чем стоять в очереди на кассе, но позволит избежать покупки "одноразовой" обуви. Выбранная с умом пара прослужит дольше и обеспечит комфорт в любых условиях.

Уточнения

О́бувь - предмет одежды, надеваемый на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.

