Умывайтесь правильно: почему паста и щетка — ваши тайные враги и как их победить

Вы умываетесь утром, наносите крем и не понимаете, почему появляются покраснения на щеках и подбородке? Часто виноват не уход за кожей, а зубная паста.
В составе многих паст есть лаурилсульфат натрия (SLS) — пенообразователь, который при попадании на кожу разрушает её защитный барьер. Даже после смывания пасты, особенно под сильной струёй воды, частицы SLS остаются на лице. Это приводит к сухости, покраснениям и аллергическим реакциям.
Как избежать раздражения
Решение простое: тщательно промывайте лицо после чистки зубов, уделяя особое внимание области вокруг рта и подбородку. Лучше умываться до чистки зубов, чтобы не допускать контакта кожи с пастой.
Если раздражение не проходит, смените зубную пасту на вариант без SLS — они маркируются как "мягкие" или "для чувствительной эмали".
Зубная щетка как источник проблем
Щетка может быть источником бактерий, вызывающих воспаления на коже. Меняйте её каждые 2-3 месяца и храните в открытом стакане щетиной вверх, чтобы она быстрее высыхала и не размножались микробы.
Дополнительный уход для кожи
Если вокруг рта появляются прыщики, после чистки обработайте кожу антисептическим тоником без спирта — он нейтрализует бактерии, остающиеся на коже.
Лайфхак с ополаскивателем
Замените привычный ополаскиватель для рта на натуральный раствор с маслом чайного дерева: капните 2-3 капли масла в стакан воды. Этот способ убьёт бактерии без агрессивной химии. Результат изменений: уже через неделю вы заметите, что кожа стала чище, а покраснения и высыпания ушли.
Зубна́я паста - гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.
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