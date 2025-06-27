Умывайтесь правильно: почему паста и щетка — ваши тайные враги и как их победить

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы умываетесь утром, наносите крем и не понимаете, почему появляются покраснения на щеках и подбородке? Часто виноват не уход за кожей, а зубная паста.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка чистит зубы

В составе многих паст есть лаурилсульфат натрия (SLS) — пенообразователь, который при попадании на кожу разрушает её защитный барьер. Даже после смывания пасты, особенно под сильной струёй воды, частицы SLS остаются на лице. Это приводит к сухости, покраснениям и аллергическим реакциям.

Как избежать раздражения

Решение простое: тщательно промывайте лицо после чистки зубов, уделяя особое внимание области вокруг рта и подбородку. Лучше умываться до чистки зубов, чтобы не допускать контакта кожи с пастой.

Если раздражение не проходит, смените зубную пасту на вариант без SLS — они маркируются как "мягкие" или "для чувствительной эмали".

Зубная щетка как источник проблем

Щетка может быть источником бактерий, вызывающих воспаления на коже. Меняйте её каждые 2-3 месяца и храните в открытом стакане щетиной вверх, чтобы она быстрее высыхала и не размножались микробы.

Дополнительный уход для кожи

Если вокруг рта появляются прыщики, после чистки обработайте кожу антисептическим тоником без спирта — он нейтрализует бактерии, остающиеся на коже.

Лайфхак с ополаскивателем

Замените привычный ополаскиватель для рта на натуральный раствор с маслом чайного дерева: капните 2-3 капли масла в стакан воды. Этот способ убьёт бактерии без агрессивной химии. Результат изменений: уже через неделю вы заметите, что кожа стала чище, а покраснения и высыпания ушли.

Уточнения

Зубна́я паста - гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

