Мешки под глазами и морщины — секретные знаки плохого сна, которые вы игнорируете

Вы просыпаетесь с отёками и новыми морщинками, хотя тщательно ухаживаете за кожей? Возможно, причина не в креме, а в том, на чём и как вы спите.
Наволочка, подушка и даже поза — всё влияет на состояние кожи. Хлопковые наволочки, кажущиеся безопасными, создают трение, повреждая коллагеновый слой. Это вызывает так называемые "сонные" морщины на щеках и лбу.
Если вы спите лицом вниз, это нарушает отток лимфы — отёки под глазами обеспечены.
Решение — в выборе материала. Замените наволочку на:
шёлковую или сатиновую — минимизируют трение;
атласную — бюджетный, но эффективный вариант.
Стирайте наволочки 2 раза в неделю, чтобы избежать воспалений. Используйте мягкие, гипоаллергенные средства без отдушек.
Сон на спине — лучшее положение для лица. Если не получается спать так, подложите под шею валик, чтобы снизить давление на кожу.
Перед сном нанесите липкую ночную сыворотку. Легкий эффект "прилипания" не даст тереться о подушку во сне.
Попробуйте анатомические подушки с выемкой. Они не дают лицу "сминаться" во сне.
Даже без макияжа кожу надо очищать вечером. Затем — сыворотка с пептидами. Она усиливает действие мелатонина, помогая клеткам восстанавливаться.
Состояние кожи улучшится: меньше заломов, мягкое пробуждение, меньше отёков.
Иногда достаточно сменить наволочку и спать на спине, чтобы продлить молодость без дорогих процедур.
Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
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