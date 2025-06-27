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Мешки под глазами и морщины — секретные знаки плохого сна, которые вы игнорируете

1:59
Здоровье

Вы просыпаетесь с отёками и новыми морщинками, хотя тщательно ухаживаете за кожей? Возможно, причина не в креме, а в том, на чём и как вы спите.

Расстеленная постель
Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Расстеленная постель

Ткань имеет значение

Наволочка, подушка и даже поза — всё влияет на состояние кожи. Хлопковые наволочки, кажущиеся безопасными, создают трение, повреждая коллагеновый слой. Это вызывает так называемые "сонные" морщины на щеках и лбу.

Поза лицом в подушку — вредная привычка

Если вы спите лицом вниз, это нарушает отток лимфы — отёки под глазами обеспечены.

Чем заменить хлопок

Решение — в выборе материала. Замените наволочку на:

  • шёлковую или сатиновую — минимизируют трение;

  • атласную — бюджетный, но эффективный вариант.

Стирайте наволочки 2 раза в неделю, чтобы избежать воспалений. Используйте мягкие, гипоаллергенные средства без отдушек.

Поза сна — ваш антивозрастной ритуал

Сон на спине — лучшее положение для лица. Если не получается спать так, подложите под шею валик, чтобы снизить давление на кожу.

Как отучить себя тереть лицо

Перед сном нанесите липкую ночную сыворотку. Легкий эффект "прилипания" не даст тереться о подушку во сне.

Если морщины уже есть

Попробуйте анатомические подушки с выемкой. Они не дают лицу "сминаться" во сне.

Вечерний ритуал ухода

Даже без макияжа кожу надо очищать вечером. Затем — сыворотка с пептидами. Она усиливает действие мелатонина, помогая клеткам восстанавливаться.

Результат уже через неделю

Состояние кожи улучшится: меньше заломов, мягкое пробуждение, меньше отёков.

Итог — осознанный сон вместо косметолога

Иногда достаточно сменить наволочку и спать на спине, чтобы продлить молодость без дорогих процедур.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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