Как спасти волосы под головным убором: сезонные советы для блеска и силы летом и зимой

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы носите шапку зимой или кепку летом, чтобы защититься от холода и солнца, но замечаете, что волосы стали ломкими и тусклыми?

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка в кепке

Виноват не только сам головной убор, но и то, как вы его используете.

Синтетика и давление: опасные ошибки

Плотные шапки из акрила или полиэстера нарушают кровообращение кожи головы. Это замедляет рост волос и приводит к ломкости. В жаркую погоду под кепкой накапливается пот — идеальная среда для грибка и перхоти.

Выбирайте правильные материалы

Шерсть, хлопок или бамбук позволяют коже "дышать" и не перегревают голову.

Если носите головной убор долго, снимайте его каждые 2-3 часа, чтобы дать коже головы восстановиться.

Массаж против залысин

После возвращения домой расчешите волосы массажной щеткой. Это стимулирует кровоток и поддерживает здоровье волосяных луковиц.

Тугая посадка — путь к залысинам

Шапки с тугими резинками травмируют волосы у линии роста. Выбирайте модели с мягкой посадкой или подворачивайте края, чтобы избежать давления на виски и лоб.

Чистота важнее моды

Шапки и кепки накапливают пыль, кожное сало и стайлинг. Стирайте их раз в две недели — на деликатном режиме и с мягким средством. Кожаные кепки протирайте антибактериальными салфетками.

Уход за кожей головы — не только шампунь

Раз в неделю делайте укрепляющую маску: смешайте репейное масло и сок алоэ (1:1), вотрите в корни, укутайте полотенцем на 30 минут. Это укрепит корни и избавит от зуда.

Спасаемся от статического электричества

Если волосы "встают дыбом" под головным убором, сбрызните их термальной водой перед выходом — это снизит наэлектризованность.

Всего месяц — и результат вас порадует

Через 30 дней таких привычек волосы станут гуще, перестанут ломаться, а кожа головы — шелушиться. Головной убор — это не враг, а союзник, если вы подбираете его и ухаживаете за ним с умом.

Уточнения

Головно́й убо́р - термин, включающий как способы собственно причёски, так и способы убранства и покрытия головы.

