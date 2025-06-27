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Маргарин на грани: чем он опасен и как выбрать без вреда для сердца и фигуры

2:31
Здоровье

Маргарин десятилетиями называют врагом здорового питания, но так ли он опасен на самом деле? Современные исследования доказывают: всё зависит от состава и технологии производства.

Margaryn 022
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Margaryn 022

Что входит в состав маргарина

Основу продукта составляют растительные масла — подсолнечное, пальмовое, оливковое или соевое. Их смешивают с водой, эмульгаторами и витаминами, чтобы получить однородную массу, пригодную для выпечки или готовки.

Главный риск — трансжиры

Трансжиры образуются при частичной гидрогенизации масел. Эти вещества повышают уровень "плохого" холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Современное производство стало безопаснее

Сегодня производители всё чаще отказываются от гидрогенизации. Вместо неё применяют переэтерификацию — технологию, сохраняющую структуру жиров без образования опасных соединений.

Как выбрать безопасный маргарин

Качественный мягкий маргарин, который продаётся в банках, обычно не содержит трансжиров. А вот твердые брикеты нередко включают гидрогенизированные масла и их стоит избегать.

Есть и полезные варианты

Некоторые виды маргарина обогащают фитостеринами — растительными соединениями, снижающими уровень холестерина. Такой продукт может стать частью профилактической диеты при атеросклерозе.

Читаем этикетки внимательно

Если на упаковке есть надписи "частично гидрогенизированные жиры" или "трансжиры" — это сигнал тревоги. Ищите варианты с переэтерифицированными маслами — они безопаснее.

Можно ли заменить сливочное масло

Полностью — не стоит. Но в умеренных количествах маргарин допустим, особенно в выпечке, где он улучшает текстуру изделий и делает их более рассыпчатыми.

Главное — умеренность

Диетологи подчёркивают: разнообразие и баланс важнее любых отдельных продуктов. Даже "безвредный" маргарин не должен быть основным источником жиров.

Технологии работают на нас

Современные производственные методы позволяют делать маргарин, который не вредит здоровью. Главное — отказаться от мифов и осознанно подходить к выбору.


Здоровье формируется не одним продуктом, а системой питания. Маргарин не враг, если знать, как его правильно употреблять.

Уточнения

Маргари́н - эмульсионный жировой продукт с массовой долей жира не менее 20 %, состоящий из немодифицированных и (или) модифицированных растительных масел с (или без) животными жирами, с (или без) жирами рыб и морских млекопитающих, воды с добавлением или без добавления молока и (или) продуктов его переработки, пищевых добавок и других пищевых ингредиентов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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