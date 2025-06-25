Сон на животе — билет в клуб ранних морщин: как спастись

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утро. Вы подходите к зеркалу — и здравствуйте, полоски на щеке, как от малярного скотча. Ещё немного — и можно будет рисовать на них карту морщин. Но самое неприятное в том, что эти "временные отметины" со временем становятся постоянными.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит

Почему спать на боку — красиво, но коварно

Лицо, плотно вдавленное в подушку, каждую ночь проводит в условиях микросжатия. Семь-восемь часов давления и трения делают своё дело: кожа не успевает восстанавливаться, волокна коллагена сдаются, и вот они — заломы.

Больше всего страдают:

зоны вокруг глаз,

щёки,

межбровье,

и шея, где появляются так называемые "кольца Венеры".

Если вы спите на боку или животе — не спешите паниковать. Решения есть, и они проще, чем кажется.

Что делать, если сон на спине — не ваш стиль

Шёлк и атлас вместо хлопка

Гладкая наволочка — это не блажь, а косметическое оружие. Кожа меньше трётся, складки не закладываются, и лицо просыпается в хорошем настроении.

Подушка, которая понимает

Есть специальные подушки для сна на боку — с выемками для лица и плеч. Они удерживают голову в правильной позиции и уменьшают давление на кожу. Некоторые даже дают "подвесить" лицо в воздухе — звучит странно, но работает.

Мягкая тренировка на спину

Поменять позу сна сразу не получится — слишком привычно. Но можно попробовать:

подкладывать валик под колени,

обложиться подушками по бокам,

поддержать руки в удобной позе.

Всё это создаёт комфорт и уменьшает желание перекатиться набок.

Сон — это бесплатный способ заботы о коже. Но только если он не превращается в ночной прессинг для лица. Начните с малого — и ваше утреннее отражение скажет "спасибо".

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

