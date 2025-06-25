Утро. Вы подходите к зеркалу — и здравствуйте, полоски на щеке, как от малярного скотча. Ещё немного — и можно будет рисовать на них карту морщин. Но самое неприятное в том, что эти "временные отметины" со временем становятся постоянными.
Лицо, плотно вдавленное в подушку, каждую ночь проводит в условиях микросжатия. Семь-восемь часов давления и трения делают своё дело: кожа не успевает восстанавливаться, волокна коллагена сдаются, и вот они — заломы.
Больше всего страдают:
зоны вокруг глаз,
щёки,
межбровье,
и шея, где появляются так называемые "кольца Венеры".
Если вы спите на боку или животе — не спешите паниковать. Решения есть, и они проще, чем кажется.
Шёлк и атлас вместо хлопка
Гладкая наволочка — это не блажь, а косметическое оружие. Кожа меньше трётся, складки не закладываются, и лицо просыпается в хорошем настроении.
Подушка, которая понимает
Есть специальные подушки для сна на боку — с выемками для лица и плеч. Они удерживают голову в правильной позиции и уменьшают давление на кожу. Некоторые даже дают "подвесить" лицо в воздухе — звучит странно, но работает.
Мягкая тренировка на спину
Поменять позу сна сразу не получится — слишком привычно. Но можно попробовать:
Всё это создаёт комфорт и уменьшает желание перекатиться набок.
Сон — это бесплатный способ заботы о коже. Но только если он не превращается в ночной прессинг для лица. Начните с малого — и ваше утреннее отражение скажет "спасибо".
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.