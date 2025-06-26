Кукуруза и горошек: тайный союз, который укрепит ваше здоровье — узнайте, как они дополняют друг друга

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Консервированные кукуруза и горошек часто покупают вместе. Оба продукта имеют длительный срок хранения и хорошо сочетаются с салатами и гарнирами. По вкусу они тоже похожи.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Овощные консервы

Гастроэнтеролог Сергей Вялов подчеркнул, что, несмотря на схожесть, у этих продуктов разные функции благодаря их составу. Поэтому стоит продолжать покупать их вместе.

Комплементарная пара

По словам врача, в 100 граммах горошка содержится 5 граммов белка и 6 граммов клетчатки. Также в нем есть железо, витамины группы B и полифенолы, которые могут снизить риск развития рака.

Кукуруза, в свою очередь, содержит меньше белка, но больше углеводов — около 19 граммов на 100 граммов. Она помогает снизить уровень "плохого" холестерина, поддерживает здоровье сосудов и улучшает зрение благодаря лютеину. Также в ней есть магний, который полезен для нервной системы.

"По сути, один продукт — это строитель, другой — энергетик. Но вместе они образуют отличную пару", — отмечает Вялов в своём Telegram-канале.

Клетчатка в горошке замедляет усвоение сахара, а аскорбиновая кислота из кукурузы улучшает усвоение железа. Антиоксиданты в составе продуктов защищают сосуды и глаза.

Полезные советы

Однако есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание при выборе и использовании этих продуктов. Производители часто добавляют в консервы много соли, что может негативно сказаться на здоровье сердца. Чтобы сделать кукурузу или горошек полезнее, можно промыть их водой перед употреблением.

Также стоит учитывать, что в некоторых консервах может содержаться бисфенол А (BPA), который может влиять на гормональный баланс. Поэтому лучше выбирать продукты с пометкой "BPA-free".

Кроме того, у людей с синдромом раздраженного кишечника консервы могут вызывать вздутие.

Сергей Вялов предлагает использовать кукурузу и горошек не только в салатах, но и в омлетах. Также их можно добавлять в творог или веганские котлеты. Для лучшего усвоения можно смешать кукурузу и горошек с оливковым маслом и лимоном.

Уточнения

Горо́шек консерви́рованный — зелёный горошек, сохранённый с помощью способа консервации.





Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

