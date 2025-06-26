9 килограммов за 90 дней: мать троих детей поделилась своим опытом похудения и борьбы с преддиабетом

4:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Десять лет назад, когда Норме Лайонс было 50 лет, она весила на 18 килограммов больше, чем сейчас. Её жизнь кардинально изменилась после медицинского обследования, которое выявило преддиабет. Норма не хотела начинать лечение лекарствами и решила самостоятельно улучшить своё здоровье. За 90 дней она сбросила 9 килограммов и значительно улучшила своё состояние.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Избыточный вес

В интервью для The Post Норма поделилась, что помогло ей добиться таких результатов.

Питание на основе перекусов и испанских блюд

Раньше Норма питалась так же, как и её дети: быстрые перекусы, такие как хлопья, бананы с арахисовым маслом, бутерброды и мороженое. Её испанские корни также влияли на её рацион: она любила заворачивать блюда в тортильи и добавлять много сыра. Фастфуд она употребляла редко, но её физическая активность была недостаточной. В результате её вес достиг 82 килограммов при росте 150 см.

Тревожный диагноз

В 2016 году во время планового медицинского осмотра у Нормы обнаружили повышенный уровень A1C, что указывает на преддиабет. Уровень сахара в её крови был выше нормы, но ещё недостаточен для диагностики диабета. Врачи предупредили её о риске развития диабета, если она не предпримет меры.

Специалисты предложили Норме медикаментозное лечение, но она отказалась и решила изменить свой образ жизни. Терапевт согласился, но предупредил её, что через три месяца необходимо будет повторное обследование.

Изменения в питании

Дома Норма кардинально пересмотрела свой рацион, перейдя на кетогенную диету. Этот подход предполагает значительное ограничение углеводов, что помогает контролировать уровень сахара в крови. Её новый рацион включал сытные блюда: на завтрак — яйца, бекон и сыр; на обед — сэндвичи с сыром и курицей; на ужин — мясо. В качестве перекусов она употребляла орехи и сырные палочки.

Эти изменения принесли впечатляющие результаты: за три месяца Норма сбросила 9 килограммов, а затем ещё 9. Повторное обследование показало, что уровень A1C пришёл в норму, и преддиабет исчез. Врачи были поражены её успехами.

Отказ от строгой диеты

Несмотря на положительные результаты, Норма решила отказаться от кетогенной диеты, осознав её ограничения. Строгий мясной рацион вызывал у неё усталость, и жить с такими ограничениями было непросто. Она хотела проводить больше времени с семьёй и не думать о запретах. Кроме того, такой рацион исключал многие полезные продукты.

Когда её уровень сахара в крови снова начал расти, Норма обратилась к диетологу. Специалист объяснил ей, что для поддержания здоровья в рационе обязательно должны присутствовать сложные углеводы.

Сейчас Норма придерживается здорового питания без сахара. Она использует специальный биосенсор для контроля уровня глюкозы. Её рацион включает продукты, содержащие углеводы, которые она комбинирует с белками. Например, овсянка без сахара может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, но добавление арахисового масла или протеина делает её более полезной.

Она также уделяет большое внимание содержанию клетчатки и использует метод "тарелки". Половину тарелки она наполняет овощами, четверть — белком, а оставшуюся четверть — сложными углеводами. Она рекомендует начинать трапезу с овощей, затем переходить к белку и завершать углеводами.

Этот подход помогает ей поддерживать здоровье и хорошее самочувствие, не ограничивая себя в удовольствиях.

Уточнения

Предиабе́т (преддиабе́т) — период жизни, предшествующий заболеванию сахарным диабетом, состояние предрасположенности, зачастую диагностируется ретроспективно.

