Интенсивные тренировки без результата: главные ошибки, которые мешают вашему прогрессу

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы усердно тренируетесь, но вес не снижается? Проблема — не в лени или генетике, а в распространённых ошибках, которые сводят ваши усилия на нет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в сауне после тренировки

Кардио натощак не сжигает жир

Многие думают, что утренний бег на голодный желудок — залог похудения, но на деле организм расходует мышцы, а не жир.

Силовые тренировки без контроля пульса вредят

Перегрузка сердца замедляет метаболизм, снижая эффективность занятий.

Зона комфорта — главный враг прогресса

Если вы годами делаете одинаковые упражнения с одним весом, тело адаптируется и перестаёт сжигать калории. Добавьте интервальные тренировки: 30 секунд спринта, минута ходьбы — повторите 10 раз. Это ускорит обмен веществ на целые сутки.

Питание после тренировки: не спешите

Протеиновый коктейль сразу после нагрузки тормозит жиросжигание. Лучше подождите час и съешьте белок с овощами. Избегайте сладких "нагород" — они сводят все усилия на нет.

Недостаток сна нарушает гормоны

Мало сна повышает уровень грелина — гормона голода, из-за чего вы переедаете. Спите 7-8 часов, а перед сном делайте растяжку, чтобы снизить уровень кортизола и помочь мышцам восстановиться.

Через две недели таких изменений вы заметите, что сантиметры на талии уходят, даже если тренируетесь реже.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

