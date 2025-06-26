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Продукты, которые тайно сокращают вашу активность с возрастом: что стоит исключить сейчас

1:36
Здоровье

С возрастом организм становится более уязвимым, и привычные продукты питания могут незаметно снижать вашу активность и подрывать здоровье.

Слоеный салат
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слоеный салат

Опасные продукты в вашем рационе

  • Колбасы и копчености содержат нитраты и избыток соли, что способствует развитию гипертонии и отёков;

  • Газированные напитки, включая "диетические", вымывают кальций из костей и ускоряют остеопороз;

  • Белый хлеб и сладкая выпечка вызывают резкие скачки сахара в крови, увеличивая риск диабета.

Что стоит исключить, чтобы сохранить здоровье

Консервированные овощи и соленья с уксусом и солью раздражают слизистую желудка, усугубляя гастрит и язву. Майонез и готовые соусы содержат трансжиры и консерванты, повреждающие сосуды.

Особое внимание молочным продуктам и алкоголю

Обезжиренные молочные продукты часто содержат сахар и загустители, нарушающие обмен веществ. Алкоголь даже в малых дозах вреден для печени и мозга, снижает координацию, повышает риск падений и ухудшает усвоение витаминов.

Что выбрать вместо вредных продуктов

Замените алкоголь на травяные чаи или морсы — они укрепляют иммунитет и безопасны. Включайте в рацион свежие овощи, нежирное мясо, рыбу и цельнозерновые каши.

Маленькие изменения — большой результат

Такие простые корректировки в питании подарят вам больше энергии и помогут продлить активную жизнь.

Уточнения

Во́зраст - продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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