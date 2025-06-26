Вы наносите крем перед сном, чтобы проснуться с сияющей кожей, но утром замечаете отёки и воспаления? Причина — неправильное использование даже самых качественных средств.
Средства с тяжелыми маслами, например вазелин или ланолин, создают на лице непроницаемую плёнку. Хотя она удерживает влагу, на самом деле препятствует естественной регенерации клеток, которая активируется ночью.
Летом и для жирной кожи лучше подойдут гели или эмульсии с гиалуроновой кислотой
Зимой и для сухой кожи — лёгкие кремы с церамидами
Если используете сыворотки с ретинолом или кислотами, откажитесь от плотных кремов — они могут усилить раздражение. Взамен стоит выбрать увлажняющий флюид, который не мешает действию активных веществ.
Многие ошибаются, нанося крем сразу после душа. Влага мешает впитыванию, а вода на коже вместе с кремом создаёт благоприятную среду для бактерий. Лучше промокнуть лицо полотенцем, подождать 5 минут и только потом наносить средство.
Главный секрет — наносить крем за час до сна, ведь ночные процессы обновления кожи начинаются около полуночи. Также старайтесь спать на спине, чтобы крем не впитывался в подушку.
Результат заметен уже через неделю. Кожа становится мягче, воспаления появляются реже, а утренний вид — свежее и здоровее.
Крем - лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела.
Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.