Ошибки ухода за кожей: что вызывает отёки, воспаления и старит раньше времени

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы наносите крем перед сном, чтобы проснуться с сияющей кожей, но утром замечаете отёки и воспаления? Причина — неправильное использование даже самых качественных средств.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем

Плотные кремы блокируют дыхание кожи

Средства с тяжелыми маслами, например вазелин или ланолин, создают на лице непроницаемую плёнку. Хотя она удерживает влагу, на самом деле препятствует естественной регенерации клеток, которая активируется ночью.

Выбирайте крем по сезону и типу кожи

Летом и для жирной кожи лучше подойдут гели или эмульсии с гиалуроновой кислотой

Зимой и для сухой кожи — лёгкие кремы с церамидами

Активные компоненты и кремы — совместимость важна

Если используете сыворотки с ретинолом или кислотами, откажитесь от плотных кремов — они могут усилить раздражение. Взамен стоит выбрать увлажняющий флюид, который не мешает действию активных веществ.

Когда наносить крем — ключевой момент

Многие ошибаются, нанося крем сразу после душа. Влага мешает впитыванию, а вода на коже вместе с кремом создаёт благоприятную среду для бактерий. Лучше промокнуть лицо полотенцем, подождать 5 минут и только потом наносить средство.

Главный секрет — наносить крем за час до сна, ведь ночные процессы обновления кожи начинаются около полуночи. Также старайтесь спать на спине, чтобы крем не впитывался в подушку.

Результат заметен уже через неделю. Кожа становится мягче, воспаления появляются реже, а утренний вид — свежее и здоровее.

Уточнения

Крем - лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела.

