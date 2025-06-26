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Лучшее время для чая: когда пить, чтобы сохранить крепкий сон и бодрость на весь день

1:11
Здоровье

Не больше четырёх — такой простой совет дала нутрициолог Юлия Попова. Но почему именно эта норма важна и как правильно пить чай, чтобы не навредить организму?

Чаепитие
Фото: commons.wikimedia.org by Nicubunu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чаепитие

Оптимальное количество чая

"Безопасная норма — 3-4 чашки чая по 200-250 мл в день", — предупреждает Попова.

Превышать этот лимит не стоит, чтобы избежать негативных последствий.

Чай не заменяет воду

Эксперт подчёркивает: чай нельзя считать альтернативой воде. Для полноценного гидратационного баланса нужно дополнительно выпивать полтора-два литра чистой воды в день.

Когда пить чай — важный момент

Нутрициолог советует не употреблять чай сразу после еды. Это связано с тем, что чай снижает усвоение полезных веществ из пищи. Рекомендуется выждать от получаса до часа перед чашкой.

Лучшее время для чаепития

Из-за содержания кофеина и его влияния на сон, пить чай стоит в первую половину дня, желательно до 16:00. Это поможет сохранить качество ночного отдыха.

Уточнения

Чай - напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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