Лучшее время для чая: когда пить, чтобы сохранить крепкий сон и бодрость на весь день

Не больше четырёх — такой простой совет дала нутрициолог Юлия Попова. Но почему именно эта норма важна и как правильно пить чай, чтобы не навредить организму?
"Безопасная норма — 3-4 чашки чая по 200-250 мл в день", — предупреждает Попова.
Превышать этот лимит не стоит, чтобы избежать негативных последствий.
Эксперт подчёркивает: чай нельзя считать альтернативой воде. Для полноценного гидратационного баланса нужно дополнительно выпивать полтора-два литра чистой воды в день.
Нутрициолог советует не употреблять чай сразу после еды. Это связано с тем, что чай снижает усвоение полезных веществ из пищи. Рекомендуется выждать от получаса до часа перед чашкой.
Из-за содержания кофеина и его влияния на сон, пить чай стоит в первую половину дня, желательно до 16:00. Это поможет сохранить качество ночного отдыха.
Чай - напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
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