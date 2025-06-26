Как тренироваться без боли: секреты правильного подхода для долгосрочного результата и здоровья

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие активно занимаются спортом, но после тренировок ощущают неприятный хруст в коленях или боль в локтях. Причина — изнашивание суставов из-за неправильно подобранных упражнений или техники.

Фото: Designed be Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка занимается спортом

Выпады с гантелями — скрытая нагрузка на колени

Этот, казалось бы, простой комплекс создает давление на суставы в восемь раз больше вашего веса. Особенно опасны неправильные выпады, которые быстро изнашивают колени.

Жим ногами — упражнение из чёрного списка

Если при жиме ногами опускать платформу слишком низко, колени выходят за линию носков, а позвоночник прижимается к спинке тренажера, теряя естественный изгиб. Это приводит к травмам менисков и компрессии межпозвоночных дисков.

Лучше заменить жим приседаниями с собственным весом: поставьте ноги на ширине плеч, отведите таз назад и следите, чтобы колени не выходили за пальцы ног. Для усиления нагрузки добавьте эспандер выше колен — он укрепит мышцы бедер без риска травм.

Становая тяга с прямыми ногами — угроза пояснице

При неправильной технике это упражнение перегружает подколенные сухожилия и поясницу, что чревато травмами.

Альтернатива — румынская тяга с лёгким сгибом коленей. Опускайте штангу вдоль ног, сохраняя спину ровной, и напрягайте ягодицы при подъеме. Это безопасный способ прокачать заднюю поверхность бедра.

Плечи требуют особого внимания

Боковые подъемы гантелей выше уровня плеч создают трение в суставной сумке, что повышает риск развития импинджмент-синдрома.

Оптимальный вариант — делать махи до параллели с полом. Для дельт эффективна тяга штанги к подбородку узким хватом.

Не пренебрегайте разминкой и заминкой

Потратьте 10 минут на вращения суставов, динамическую растяжку и лёгкое кардио — это повысит выработку синовиальной жидкости, которая смазывает хрящи и защищает суставы от износа.

После тренировки полезны заминка и растяжка: поза ребёнка снимает напряжение с поясницы, а растяжка квадрицепсов на коленях улучшит подвижность тазобедренных суставов.

Результат — без боли и с заметным прогрессом

Через месяц системного подхода и коррекции техники вы забудете о неприятных ощущениях, а тренировки станут более эффективными и безопасными.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



