Как тренироваться без боли: секреты правильного подхода для долгосрочного результата и здоровья

Многие активно занимаются спортом, но после тренировок ощущают неприятный хруст в коленях или боль в локтях. Причина — изнашивание суставов из-за неправильно подобранных упражнений или техники.
Этот, казалось бы, простой комплекс создает давление на суставы в восемь раз больше вашего веса. Особенно опасны неправильные выпады, которые быстро изнашивают колени.
Если при жиме ногами опускать платформу слишком низко, колени выходят за линию носков, а позвоночник прижимается к спинке тренажера, теряя естественный изгиб. Это приводит к травмам менисков и компрессии межпозвоночных дисков.
Лучше заменить жим приседаниями с собственным весом: поставьте ноги на ширине плеч, отведите таз назад и следите, чтобы колени не выходили за пальцы ног. Для усиления нагрузки добавьте эспандер выше колен — он укрепит мышцы бедер без риска травм.
При неправильной технике это упражнение перегружает подколенные сухожилия и поясницу, что чревато травмами.
Альтернатива — румынская тяга с лёгким сгибом коленей. Опускайте штангу вдоль ног, сохраняя спину ровной, и напрягайте ягодицы при подъеме. Это безопасный способ прокачать заднюю поверхность бедра.
Боковые подъемы гантелей выше уровня плеч создают трение в суставной сумке, что повышает риск развития импинджмент-синдрома.
Оптимальный вариант — делать махи до параллели с полом. Для дельт эффективна тяга штанги к подбородку узким хватом.
Потратьте 10 минут на вращения суставов, динамическую растяжку и лёгкое кардио — это повысит выработку синовиальной жидкости, которая смазывает хрящи и защищает суставы от износа.
После тренировки полезны заминка и растяжка: поза ребёнка снимает напряжение с поясницы, а растяжка квадрицепсов на коленях улучшит подвижность тазобедренных суставов.
Через месяц системного подхода и коррекции техники вы забудете о неприятных ощущениях, а тренировки станут более эффективными и безопасными.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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