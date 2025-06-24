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Кофе уже не виноват: этот напиток оказался настоящим кошмаром для зубов

Здоровье

Привычка пить кофе давно считается главным врагом белоснежной улыбки. Но новое стоматологическое исследование доказало: всё не так просто. Есть напиток, который красит зубы в разы сильнее — и это не утренний эспрессо.

Холодный кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Холодный кофе

Вино вне конкуренции

Учёные провели простой, но наглядный эксперимент: удалённые зубы погрузили в разные напитки на 10 дней. Победитель оказался неожиданным — красное вино. Оно не просто оставило след на поверхности, а глубоко проникло в ткани, окрасив не только эмаль, но и корень зуба в фиолетово-бордовый оттенок.

Оказалось, что пигменты вина обладают высокой проникающей способностью. Даже отбеливание с трудом справляется с таким загрязнением.

А что насчёт кофе

Кофе оставляет на зубах заметный желтоватый налёт, особенно при частом употреблении. Но, вопреки мифам, его эффект оказался слабее. Он окрашивает в основном верхний слой эмали, а корень — лишь частично, в тёмно-коричневый тон. Да, он портит эстетический вид, но делает это медленно и предсказуемо.

Самый разрушительный — не цветной

Кола не столько красит, сколько разрушает. Её кислоты буквально разъедают зубную ткань, делая эмаль пористой и уязвимой. Именно это сочетание разрушения и окрашивания делает газировку особенно опасной для здоровья зубов.

Самый агрессивный краситель для зубов — вовсе не кофе, а красное вино. А кола — опасна не цветом, а разрушительным действием на эмаль. Даже безобидные на вид напитки могут оказаться главными врагами вашей улыбки. Так что если хотите сохранить естественную белизну — лучше подумайте дважды, чем запивать ужин бокалом красного.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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