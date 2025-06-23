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Электровелосипед обвинили в лени — наука поставила всё на место

1:13
Здоровье

Есть мнение, что электровелосипед — это для тех, кто не хочет крутить педали. Но наука думает иначе. Свежие данные из Германии подтверждают: электровелосипеды не только полезны, но и помогают изменить стиль жизни — в лучшую сторону.

Стоянка электровелосипедов
Фото: commons.wikimedia.org by morebyless, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стоянка электровелосипедов

Педалируют дольше, но мягче

Учёные следили за 1700 велосипедистами, из которых 1250 использовали электровелосипеды. И хотя "электрики" крутят педали с меньшей нагрузкой, они делают это дольше: в среднем 34 минуты против 26 у обычных велосипедистов. А значит — больше шансов достичь нормы ВОЗ: 150 минут активности в неделю.

Взамен машины — не диван

Электровелосипед чаще вытесняет автомобиль, а не общественный транспорт. Особенно для поездок на работу. Это делает его не просто спортинвентарём, а частью устойчивой городской среды.

Не без рисков

У пожилых и женщин на электровелосипедах выше риск попасть в опасную ситуацию — почти на 50%. Но общее количество аварий не отличается от механических аналогов. Просто стоит быть внимательнее.

Уточнения

Электровелосипе́д (e-bike, пауэрба́йк, пе́делек) представляет собой велосипед с электрическим приводом, который частично или полностью обеспечивает его движение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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