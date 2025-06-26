Укусы москитов и лейшманиоз: опасность лета и проверенные способы защиты

С повышением температуры воздуха увеличивается риск заражения различными инфекциями. Одним из таких заболеваний является лейшманиоз, который передается через укусы москитов. Специалист по инфекционным болезням, профессор Тодор Кантарджиев, делится важной информацией о симптомах, профилактике и лечении этого заболевания.
Лейшманиоз — это инфекционное заболевание, вызываемое паразитами рода Leishmania, которые передаются через укусы москитов. Основные симптомы включают:
Слабость и утомляемость
Повышение температуры тела
Увеличение селезенки
Важно отметить, что от момента укуса до проявления симптомов может пройти несколько месяцев, что затрудняет своевременную диагностику.
Лечение лейшманиоза проводится с использованием трех групп препаратов, назначаемых в зависимости от формы заболевания. Профессор Кантарджиев подчеркивает, что в Болгарии ежегодно регистрируется 10-20 случаев заболевания, и система здравоохранения хорошо подготовлена к его диагностике и лечению.
Для профилактики инфекций в летний период рекомендуется:
Купаться перед и после посещения бассейна
Сразу менять мокрые купальники
Тщательно мыть руки перед едой и после посещения туалета
Не оставлять мясные продукты при комнатной температуре
Пить проверенную воду
При первых признаках желудочно-кишечных расстройств рекомендуется употреблять холодные чаи и сухарики.
Лейшманиоз — это серьезное заболевание, но при своевременном обращении за медицинской помощью и соблюдении профилактических мер можно избежать его последствий. Не стоит паниковать, важно быть информированным и внимательным к своему здоровью.
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