Укусы москитов и лейшманиоз: опасность лета и проверенные способы защиты

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С повышением температуры воздуха увеличивается риск заражения различными инфекциями. Одним из таких заболеваний является лейшманиоз, который передается через укусы москитов. Специалист по инфекционным болезням, профессор Тодор Кантарджиев, делится важной информацией о симптомах, профилактике и лечении этого заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org by Dunpharlain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комар

Что такое лейшманиоз

Лейшманиоз — это инфекционное заболевание, вызываемое паразитами рода Leishmania, которые передаются через укусы москитов. Основные симптомы включают:

Слабость и утомляемость

Повышение температуры тела

Увеличение селезенки

Важно отметить, что от момента укуса до проявления симптомов может пройти несколько месяцев, что затрудняет своевременную диагностику.

Лечение и профилактика

Лечение лейшманиоза проводится с использованием трех групп препаратов, назначаемых в зависимости от формы заболевания. Профессор Кантарджиев подчеркивает, что в Болгарии ежегодно регистрируется 10-20 случаев заболевания, и система здравоохранения хорошо подготовлена к его диагностике и лечению.

Для профилактики инфекций в летний период рекомендуется:

Купаться перед и после посещения бассейна

Сразу менять мокрые купальники

Тщательно мыть руки перед едой и после посещения туалета

Не оставлять мясные продукты при комнатной температуре

Пить проверенную воду

При первых признаках желудочно-кишечных расстройств рекомендуется употреблять холодные чаи и сухарики.

Лейшманиоз — это серьезное заболевание, но при своевременном обращении за медицинской помощью и соблюдении профилактических мер можно избежать его последствий. Не стоит паниковать, важно быть информированным и внимательным к своему здоровью.

Уточнения

Моски́ты - подсемейство длинноусых двукрылых насекомых комплекса гнуса. Распространены преимущественно в тропиках и субтропиках.

