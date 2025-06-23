Сладко, но не от духов: при каких болезнях тело пахнет подозрительно приятно

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Запах человека может рассказать о болезни задолго до анализа. Иногда первые сигналы организма буквально витают в воздухе — и у врачей, и у специально обученных собак получается их "услышать".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина-врач со стетоскопом и планшетом

Почему запах меняется

При серьёзных нарушениях обмена веществ или работы внутренних органов в теле начинают накапливаться вещества, которые в норме выводятся. Они выходят с дыханием, потом, мочой и даже через кожу — и имеют характерный запах, сообщает ИА RuNews24. ru.

"Сбои в печени, почках, лёгких или инфекции могут менять микрофлору и обмен веществ — и запах станет другим" — поясняет Марат Фаррахов, терапевт и пульмонолог.

Болезнь на кончике носа

Сахарный диабет : дыхание отдаёт ацетоном или фруктами — из-за кетонов.

Печень : сладковатый или серный запах изо рта.

Почки : аммиак или запах мочи.

Фенилкетонурия : мышиный, затхлый аромат.

Триметиламинурия : гнилой рыбный запах.

Муковисцидоз : солёная на вкус кожа.

Рак, тиф: специфический запах, едва уловимый для человека.

И собаки чувствуют рак

Обоняние животных и сенсоры помогают выявлять опасные болезни — от COVID до онкологии. Это направление активно развивается: учёные разрабатывают электронные "носы" для анализа дыхания.

"Изменение запаха тела может быть первым сигналом — ещё до боли, температуры и анализов", — подчёркивает врач.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной».

