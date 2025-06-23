Сладко, но не от духов: при каких болезнях тело пахнет подозрительно приятно

Запах человека может рассказать о болезни задолго до анализа. Иногда первые сигналы организма буквально витают в воздухе — и у врачей, и у специально обученных собак получается их "услышать".
При серьёзных нарушениях обмена веществ или работы внутренних органов в теле начинают накапливаться вещества, которые в норме выводятся. Они выходят с дыханием, потом, мочой и даже через кожу — и имеют характерный запах, сообщает ИА RuNews24. ru.
"Сбои в печени, почках, лёгких или инфекции могут менять микрофлору и обмен веществ — и запах станет другим" — поясняет Марат Фаррахов, терапевт и пульмонолог.
Сахарный диабет: дыхание отдаёт ацетоном или фруктами — из-за кетонов.
Печень: сладковатый или серный запах изо рта.
Почки: аммиак или запах мочи.
Фенилкетонурия: мышиный, затхлый аромат.
Триметиламинурия: гнилой рыбный запах.
Муковисцидоз: солёная на вкус кожа.
Рак, тиф: специфический запах, едва уловимый для человека.
Обоняние животных и сенсоры помогают выявлять опасные болезни — от COVID до онкологии. Это направление активно развивается: учёные разрабатывают электронные "носы" для анализа дыхания.
"Изменение запаха тела может быть первым сигналом — ещё до боли, температуры и анализов", — подчёркивает врач.
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