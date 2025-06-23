Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дешёво, но эффективно: как не прогадать с косметикой в масс-маркете
Как 15 минут ходьбы после приёма пищи предотвратят диабет и гипертонию — узнайте уже сейчас
Вой без причины: не спешите ругать — вот как действовать правильно
Как охладить салон без кондиционера: секрет, о котором не расскажут в сервисе
Скандальный поцелуй: почему глава ФПБК требует лишить Киркорова звания?
Секрет здоровья: 10 000 шагов недостаточно — попробуйте метод, который в 10 раз эффективнее
Токсичные красавцы: какие комнатные растения тайно отравляют ваш дом
Секрет самого вкусного супа всё время лежал в ящике: сито меняет бульон до неузнаваемости
Вы заправляете до щелчка: летом это особенно опасно

Сладко, но не от духов: при каких болезнях тело пахнет подозрительно приятно

1:40
Здоровье

Запах человека может рассказать о болезни задолго до анализа. Иногда первые сигналы организма буквально витают в воздухе — и у врачей, и у специально обученных собак получается их "услышать".

Женщина-врач со стетоскопом и планшетом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина-врач со стетоскопом и планшетом

Почему запах меняется

При серьёзных нарушениях обмена веществ или работы внутренних органов в теле начинают накапливаться вещества, которые в норме выводятся. Они выходят с дыханием, потом, мочой и даже через кожу — и имеют характерный запах, сообщает ИА RuNews24. ru.

"Сбои в печени, почках, лёгких или инфекции могут менять микрофлору и обмен веществ — и запах станет другим" — поясняет Марат Фаррахов, терапевт и пульмонолог.

Болезнь на кончике носа

  • Сахарный диабет: дыхание отдаёт ацетоном или фруктами — из-за кетонов.

  • Печень: сладковатый или серный запах изо рта.

  • Почки: аммиак или запах мочи.

  • Фенилкетонурия: мышиный, затхлый аромат.

  • Триметиламинурия: гнилой рыбный запах.

  • Муковисцидоз: солёная на вкус кожа.

  • Рак, тиф: специфический запах, едва уловимый для человека.

И собаки чувствуют рак

Обоняние животных и сенсоры помогают выявлять опасные болезни — от COVID до онкологии. Это направление активно развивается: учёные разрабатывают электронные "носы" для анализа дыхания.

"Изменение запаха тела может быть первым сигналом — ещё до боли, температуры и анализов", — подчёркивает врач.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной».

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Домашние животные
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало Аудио 
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Последние материалы
Скандальный поцелуй: почему глава ФПБК требует лишить Киркорова звания?
Сладко, но не от духов: при каких болезнях тело пахнет подозрительно приятно
Секрет здоровья: 10 000 шагов недостаточно — попробуйте метод, который в 10 раз эффективнее
Токсичные красавцы: какие комнатные растения тайно отравляют ваш дом
Секрет самого вкусного супа всё время лежал в ящике: сито меняет бульон до неузнаваемости
Вы заправляете до щелчка: летом это особенно опасно
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Гигантская рогатка для космоса: спутники на орбиту можно выводить необычным способом
Ксения Бородина раскрыла секрет: вот почему она отказалась переехать в идеальный загородный дом
Путешествие без билета, плана и багажа — кто спрятался в самолётных обломках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.