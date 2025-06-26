Арбуз — ваш секрет для сильного сердца и стройной фигуры: польза, которую нельзя игнорировать

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На первый взгляд — сладкий способ утолить жажду, но на самом деле это витаминная бомба с доказанным эффектом для сердца, обмена веществ и кожи.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info арбуз

Чем полезен арбуз

Максимальная гидратация

Арбуз состоит примерно на 91-92% из воды — это отличный способ утолить жажду без лишних калорий. Кроме того, он содержит электролиты, такие как калий и магний, которые поддерживают водно-солевой баланс организма.

Польза для сердца и сосудов

В составе арбуза есть цитруллин — предшественник аргинина, который способствует расширению сосудов и снижению артериального давления. Антиоксидант ликопин улучшает липидный профиль крови и защищает сердце от воспалений.

Антиоксидантное действие

Ликопин, бета-каротин и витамин C помогают нейтрализовать свободные радикалы, уменьшая риск преждевременного старения клеток и хронических заболеваний.

Поддержка пищеварения

Клетчатка и вода, содержащиеся в арбузе, улучшают пищеварение и работают как лёгкое натуральное слабительное средство.

Уход за кожей и волосами

Бета-каротин превращается в витамин A, который стимулирует выработку коллагена. Вода и антиоксиданты сохраняют кожу свежей и упругой.

Восстановление после тренировок

Цитруллин и калий помогают снять мышечную усталость и ускоряют восстановление после физических нагрузок.

Польза семян и кожуры

Семена арбуза богаты белком, железом, магнием, цинком и полезными жирами — их можно употреблять жареными. Светлая часть кожуры содержит витамины A и C, ликопин и используется в маринадах или косметике.

Важные предостережения

Излишнее потребление арбуза может привести к избытку калия, особенно при почечной недостаточности. Рекомендуется не превышать 100-150 граммов 2-3 раза в день.

Как выбрать спелый арбуз

Выбирайте тяжёлый плод — это признак спелости.

Постучите по шкурке: глухой звук говорит о зрелости.

Арбуз — это не просто вкусный способ утолить жажду, а настоящий источник пользы для организма. Он поддерживает водно-солевой баланс, улучшает работу сердца и сосудов, а также помогает коже сохранять упругость. Ценные антиоксиданты защищают клетки от старения, а клетчатка способствует здоровому пищеварению. Однако важно не переусердствовать, особенно при проблемах с почками, и выбирать спелые, тяжёлые плоды.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

