Обычные привычки, которые ежедневно разрушают ваши волосы — и вы даже не замечаете

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже если вы давно отказались от утюжков и фена, волосы могут оставаться сухими, тусклыми и секущимися. Причина часто кроется не в уходе, а в привычках, которые кажутся безобидными.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина улыбается

Полотенце после душа

Махровое хлопковое полотенце — первое, за что мы хватаемся после мытья головы. Но его грубая текстура повреждает кутикулу волос и усиливает ломкость. Особенно если энергично тереть пряди, как это делают на автомате.

Замените его на микрофибру или мягкую хлопковую футболку. И не трите — просто промокните волосы. Это уменьшает трение и снижает риск спутывания.

Ошибки при расчёсывании

Если расчёсывать волосы от корней, узлы только затягиваются сильнее, и можно легко вырвать прядь. Такая привычка наносит больше вреда, чем кажется.

Всегда начинайте с кончиков, постепенно поднимаясь вверх. Щётки с натуральной щетиной или деревянными зубьями — идеальный выбор: они не вызывают статическое электричество и бережно распутывают волосы. А для кудрявых подойдёт расчёска с редкими зубцами.

Жесткая вода

Она содержит много извести, которая оседает на волосах в виде налёта. Из-за этого волосы становятся сухими, тускнеют, а кожа головы — стянутая и чувствительная.

Решение простое: установите фильтр для душа с ионообменной смолой. Он смягчит воду и поможет сохранить естественный pH. Также раз в месяц полезно ополаскивать волосы раствором яблочного уксуса (1 ст. л. на литр воды) — это удалит минеральные отложения и вернёт блеск.

Кондиционер не туда

Частая ошибка — наносить его на корни. Это может закупорить поры, вызвать зуд и даже замедлить рост волос.

Правильно: распределяйте кондиционер только по длине, отступив от кожи головы на 5-7 см. А раз в неделю делайте масляное обёртывание. Подогрейте немного кокосового или арганового масла, нанесите на кончики, укутайте плёнкой и смойте шампунем через час.

Наволочка, которая всё портит

Во время сна хлопковая ткань создаёт трение, которое ломает волосы и портит укладку. Особенно если вы часто ворочаетесь.

Шёлковая или атласная наволочка помогает избежать этого. Она не повреждает кутикулу и сохраняет гладкость прядей до утра.

Результат уже через несколько недель

Всего 2-3 недели таких изменений — и ваши волосы станут заметно мягче, блестящими и послушными. А главное — секущиеся концы больше не испортят настроение.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

