Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Lada с панорамной крышей и беспроводной зарядкой — не фантастика
Как лимон и парочка секретных ингредиентов превращают лосося в кулинарный шедевр — простые советы
Этот красивый сосед роз прогоняет вредителей быстрее любого средства
Иностранцам дали больше свободы: как теперь можно платить за газ
Оно скрывалась 780 000 лет подо льдом: новое существо нашли прямо у берегов Антарктиды
Не Капри и не Амальфи: пляжный рай, о котором знают не все
Плюсы и минусы аппаратного ухода за лицом: почему одни в восторге, а другие жалеют
Всё ещё стираете на одном режиме? Эта привычка портит одежду быстрее, чем вы думаете
Супер-растяжка перед сном: эти 3 простых упражнения можно делать даже в постели

Обычные привычки, которые ежедневно разрушают ваши волосы — и вы даже не замечаете

2:50
Здоровье

Даже если вы давно отказались от утюжков и фена, волосы могут оставаться сухими, тусклыми и секущимися. Причина часто кроется не в уходе, а в привычках, которые кажутся безобидными.

Красивая женщина улыбается
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина улыбается

Полотенце после душа

Махровое хлопковое полотенце — первое, за что мы хватаемся после мытья головы. Но его грубая текстура повреждает кутикулу волос и усиливает ломкость. Особенно если энергично тереть пряди, как это делают на автомате.

Замените его на микрофибру или мягкую хлопковую футболку. И не трите — просто промокните волосы. Это уменьшает трение и снижает риск спутывания.

Ошибки при расчёсывании

Если расчёсывать волосы от корней, узлы только затягиваются сильнее, и можно легко вырвать прядь. Такая привычка наносит больше вреда, чем кажется.

Всегда начинайте с кончиков, постепенно поднимаясь вверх. Щётки с натуральной щетиной или деревянными зубьями — идеальный выбор: они не вызывают статическое электричество и бережно распутывают волосы. А для кудрявых подойдёт расчёска с редкими зубцами.

Жесткая вода

Она содержит много извести, которая оседает на волосах в виде налёта. Из-за этого волосы становятся сухими, тускнеют, а кожа головы — стянутая и чувствительная.

Решение простое: установите фильтр для душа с ионообменной смолой. Он смягчит воду и поможет сохранить естественный pH. Также раз в месяц полезно ополаскивать волосы раствором яблочного уксуса (1 ст. л. на литр воды) — это удалит минеральные отложения и вернёт блеск.

Кондиционер не туда

Частая ошибка — наносить его на корни. Это может закупорить поры, вызвать зуд и даже замедлить рост волос.

Правильно: распределяйте кондиционер только по длине, отступив от кожи головы на 5-7 см. А раз в неделю делайте масляное обёртывание. Подогрейте немного кокосового или арганового масла, нанесите на кончики, укутайте плёнкой и смойте шампунем через час.

Наволочка, которая всё портит

Во время сна хлопковая ткань создаёт трение, которое ломает волосы и портит укладку. Особенно если вы часто ворочаетесь.

Шёлковая или атласная наволочка помогает избежать этого. Она не повреждает кутикулу и сохраняет гладкость прядей до утра.

Результат уже через несколько недель

Всего 2-3 недели таких изменений — и ваши волосы станут заметно мягче, блестящими и послушными. А главное — секущиеся концы больше не испортят настроение.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Красота и стиль
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений Аудио 
Тряпка не поможет: как забыть о запотевших стёклах даже в самую сырую погоду
Авто
Тряпка не поможет: как забыть о запотевших стёклах даже в самую сырую погоду Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Последние материалы
Кто станет новым другом Собослая в Ливерпуле? Узнайте, кого ждут фанаты
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
За кулисами газового кризиса: что стоит за остановкой Левиафана и перезапуском месторождений
Пассажир в такси без ремня? Вот кто заплатит штраф
Бананы начнут выращивать в России: масштабный проект стоит 3 млрд
Забыли о червях: простой метод очистки черешни от крошечных нежелательных жильцов, который должен знать каждый
Это безумие: Барса может подписать контракт на замену Левандовски с этим футболистом
Новая пара туфель, старая боль: метод, который спасает ноги и нервы
Солнце не справится: Россия везет на Луну то, что перевернет все космические базы будущего
Неожиданная родина верблюдов: их путь начался в Арктике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.