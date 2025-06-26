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Быстрый детокс: пробиотический смузи, который очищает организм и заряжает энергией надолго

1:37
Здоровье

Хотите почувствовать свежесть и лёгкость уже через несколько дней? Откройте для себя смузи с кефиром — полезную и вкусную детокс-формулу для начала летнего сезона.

смузи
Фото: flickr.com by Sonia Belviso, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
смузи

Рецепт напитка для детокса

Ингредиенты:

  • 2 стакана кефира

  • 1 очищенный и нарезанный огурец

  • Несколько веточек свежего укропа или мяты

  • Сок одного лимона

  • Щепотка тмина

  • Щепотка соли

Приготовление:

  1. Положите все ингредиенты в блендер.

  2. Взбейте до однородной смеси.

  3. Выпейте сразу после приготовления.

  4. При желании можно добавить мед, манго или персик для сладости.

Почему это работает

  • Кефир - источник пробиотиков, восстанавливающих микрофлору и поддерживающих метаболизм; содержит конъюгированную линолевую кислоту (CLA), которая способствует сжиганию жира.

  • Огурец и зелень - увлажняют организм и насыщают витаминами.

  • Лимон и кимион - стимулируют пищеварение и способствуют выведению токсинов.

Советы по приёму:

  • Пейте напиток регулярно, особенно в начале лета.

  • Идеален для восстановления после приёма антибиотиков и ускорения обмена веществ.

Смузи с кефиром — простой способ вернуть лёгкость и зарядить тело витаминами. Он поддерживает пищеварение, восстанавливает микрофлору и помогает мягко очистить организм. Такой напиток отлично подойдёт для летнего детокса, особенно после стресса или приёма антибиотиков. Пейте его курсом в течение недели — и почувствуете разницу.

Уточнения

Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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