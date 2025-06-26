Быстрый детокс: пробиотический смузи, который очищает организм и заряжает энергией надолго

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите почувствовать свежесть и лёгкость уже через несколько дней? Откройте для себя смузи с кефиром — полезную и вкусную детокс-формулу для начала летнего сезона.

Фото: flickr.com by Sonia Belviso, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ смузи

Рецепт напитка для детокса

Ингредиенты:

2 стакана кефира

1 очищенный и нарезанный огурец

Несколько веточек свежего укропа или мяты

Сок одного лимона

Щепотка тмина

Щепотка соли

Приготовление:

Положите все ингредиенты в блендер. Взбейте до однородной смеси. Выпейте сразу после приготовления. При желании можно добавить мед, манго или персик для сладости.

Почему это работает

Кефир - источник пробиотиков, восстанавливающих микрофлору и поддерживающих метаболизм; содержит конъюгированную линолевую кислоту (CLA), которая способствует сжиганию жира.

Огурец и зелень - увлажняют организм и насыщают витаминами.

Лимон и кимион - стимулируют пищеварение и способствуют выведению токсинов.

Советы по приёму:

Пейте напиток регулярно, особенно в начале лета.

Идеален для восстановления после приёма антибиотиков и ускорения обмена веществ.

Смузи с кефиром — простой способ вернуть лёгкость и зарядить тело витаминами. Он поддерживает пищеварение, восстанавливает микрофлору и помогает мягко очистить организм. Такой напиток отлично подойдёт для летнего детокса, особенно после стресса или приёма антибиотиков. Пейте его курсом в течение недели — и почувствуете разницу.

Уточнения

Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.



