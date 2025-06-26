Быстрый детокс: пробиотический смузи, который очищает организм и заряжает энергией надолго

Хотите почувствовать свежесть и лёгкость уже через несколько дней? Откройте для себя смузи с кефиром — полезную и вкусную детокс-формулу для начала летнего сезона.
2 стакана кефира
1 очищенный и нарезанный огурец
Несколько веточек свежего укропа или мяты
Сок одного лимона
Щепотка тмина
Щепотка соли
Положите все ингредиенты в блендер.
Взбейте до однородной смеси.
Выпейте сразу после приготовления.
При желании можно добавить мед, манго или персик для сладости.
Кефир - источник пробиотиков, восстанавливающих микрофлору и поддерживающих метаболизм; содержит конъюгированную линолевую кислоту (CLA), которая способствует сжиганию жира.
Огурец и зелень - увлажняют организм и насыщают витаминами.
Лимон и кимион - стимулируют пищеварение и способствуют выведению токсинов.
Советы по приёму:
Пейте напиток регулярно, особенно в начале лета.
Идеален для восстановления после приёма антибиотиков и ускорения обмена веществ.
Смузи с кефиром — простой способ вернуть лёгкость и зарядить тело витаминами. Он поддерживает пищеварение, восстанавливает микрофлору и помогает мягко очистить организм. Такой напиток отлично подойдёт для летнего детокса, особенно после стресса или приёма антибиотиков. Пейте его курсом в течение недели — и почувствуете разницу.
Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.