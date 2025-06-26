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Вред фруктов вечером: что на самом деле происходит с организмом после сладкого ужина

2:00
Здоровье

Фрукты кажутся идеальным вечерним перекусом — лёгкие, сладкие, полезные. Но после 18:00 они могут обернуться источником бессонницы, тяжести и даже лишнего веса. Всё дело в том, как вечером работает наш организм.

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Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Почему фрукты не стоит есть на ночь

С наступлением темноты метаболизм замедляется. Поджелудочная железа вырабатывает меньше инсулина, и фруктоза уже не превращается в энергию, а откладывается в жир. А клетчатка, которая днём помогает пищеварению, ночью может вызвать брожение и вздутие.

Какие фрукты особенно вредны перед сном

  • Яблоки и груши содержат сорбитол — природный слабительный компонент, способный спровоцировать спазмы и диарею ночью;

  • Цитрусовые повышают кислотность желудка и часто вызывают изжогу во сне;

  • Бананы, хоть и богаты калием и магнием, стимулируют выработку серотонина, что может нарушить засыпание;

  • Сухофрукты - настоящий концентрат сахара. Горсть изюма или кураги на ночь по сахарной нагрузке сравнима с ложкой мёда.

Чем всё это грозит

  • Нарушение сна из-за скачков инсулина и активации мозга сладким вкусом;

  • Утренняя отёчность и тяжесть в животе;

  • Постепенное накопление жира, особенно в области живота;

  • Сбои циркадных ритмов — биологических часов, регулирующих цикл бодрствования и сна.

Как поступать, если хочется фруктов вечером

  • Выбирайте фрукты с низким гликемическим индексом: зелёные яблоки, киви, авокадо;

  • Ешьте их не позже чем за 2 часа до сна;

  • Сочетайте с источником белка - творогом, йогуртом без сахара, яйцом;

  • Не запивайте фрукты водой, чтобы не усилить брожение в кишечнике.

Золотое правило - сладкое, даже "здоровое", должно оставаться в первой половине дня. Тогда фрукты действительно будут работать на здоровье, а не против него.

Уточнения

Фру́кт - сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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