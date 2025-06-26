Вред фруктов вечером: что на самом деле происходит с организмом после сладкого ужина

Фрукты кажутся идеальным вечерним перекусом — лёгкие, сладкие, полезные. Но после 18:00 они могут обернуться источником бессонницы, тяжести и даже лишнего веса. Всё дело в том, как вечером работает наш организм.
С наступлением темноты метаболизм замедляется. Поджелудочная железа вырабатывает меньше инсулина, и фруктоза уже не превращается в энергию, а откладывается в жир. А клетчатка, которая днём помогает пищеварению, ночью может вызвать брожение и вздутие.
Яблоки и груши содержат сорбитол — природный слабительный компонент, способный спровоцировать спазмы и диарею ночью;
Цитрусовые повышают кислотность желудка и часто вызывают изжогу во сне;
Бананы, хоть и богаты калием и магнием, стимулируют выработку серотонина, что может нарушить засыпание;
Сухофрукты - настоящий концентрат сахара. Горсть изюма или кураги на ночь по сахарной нагрузке сравнима с ложкой мёда.
Нарушение сна из-за скачков инсулина и активации мозга сладким вкусом;
Утренняя отёчность и тяжесть в животе;
Постепенное накопление жира, особенно в области живота;
Сбои циркадных ритмов — биологических часов, регулирующих цикл бодрствования и сна.
Выбирайте фрукты с низким гликемическим индексом: зелёные яблоки, киви, авокадо;
Ешьте их не позже чем за 2 часа до сна;
Сочетайте с источником белка - творогом, йогуртом без сахара, яйцом;
Не запивайте фрукты водой, чтобы не усилить брожение в кишечнике.
Золотое правило - сладкое, даже "здоровое", должно оставаться в первой половине дня. Тогда фрукты действительно будут работать на здоровье, а не против него.
Фру́кт - сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.
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