Вред фруктов вечером: что на самом деле происходит с организмом после сладкого ужина

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фрукты кажутся идеальным вечерним перекусом — лёгкие, сладкие, полезные. Но после 18:00 они могут обернуться источником бессонницы, тяжести и даже лишнего веса. Всё дело в том, как вечером работает наш организм.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Полезные продукты

Почему фрукты не стоит есть на ночь

С наступлением темноты метаболизм замедляется. Поджелудочная железа вырабатывает меньше инсулина, и фруктоза уже не превращается в энергию, а откладывается в жир. А клетчатка, которая днём помогает пищеварению, ночью может вызвать брожение и вздутие.

Какие фрукты особенно вредны перед сном

Яблоки и груши содержат сорбитол — природный слабительный компонент, способный спровоцировать спазмы и диарею ночью;

Цитрусовые повышают кислотность желудка и часто вызывают изжогу во сне;

Бананы , хоть и богаты калием и магнием, стимулируют выработку серотонина, что может нарушить засыпание;

Сухофрукты - настоящий концентрат сахара. Горсть изюма или кураги на ночь по сахарной нагрузке сравнима с ложкой мёда.

Чем всё это грозит

Нарушение сна из-за скачков инсулина и активации мозга сладким вкусом;

Утренняя отёчность и тяжесть в животе;

Постепенное накопление жира, особенно в области живота;

Сбои циркадных ритмов — биологических часов, регулирующих цикл бодрствования и сна.

Как поступать, если хочется фруктов вечером

Выбирайте фрукты с низким гликемическим индексом : зелёные яблоки, киви, авокадо;

Ешьте их не позже чем за 2 часа до сна ;

Сочетайте с источником белка - творогом, йогуртом без сахара, яйцом;

Не запивайте фрукты водой, чтобы не усилить брожение в кишечнике.

Золотое правило - сладкое, даже "здоровое", должно оставаться в первой половине дня. Тогда фрукты действительно будут работать на здоровье, а не против него.

Уточнения

Фру́кт - сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.

