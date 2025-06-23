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Пожилым людям пора отказаться от растворимого кофе — скрытая угроза для глаз

1:31
Здоровье

Пожилым людям не стоит через увлекаться растворимым кофе, и вот почему — мнение интегративного нутрициолога Юлии Шараповой.

Люди старше 60-ти лет подвержены опасности хуже видеть, если будут много пить кофе, сделали вывод учёные из Китая — поражается глазная сетчатка. Эксперт Pravda. Ru считает, что ослепнуть гурман в "серебряном возрасте" после употребления напитка, конечно, не может. Но меру знать нужно.

"У пожилых людей много возраст-ассоциируемых зависимых заболеваний. Растворимый кофе содержит в большом количестве токсичные вещества, в том числе акриламид, вызывает ухудшение общего состояния, и, естественно, ухудшается зрение. Растворимый кофе ещё содержит достаточное количество тяжёлых металлов и вредных веществ", — пояснила специалист.

Не увлекаться растворимым кофе особенно важно тем, у кого есть проблемы с сосудами, говорит нутрициолог.

"Человек, который находится в пожилом возрасте, зависим от многих факторов внешних, у людей в этом возрасте бывают спазмы сосудов, которые могут вызвать не слепоту, а ухудшение зрения, конечно, лучше не стоит пить такой кофе", — ещё раз подчеркнула эксперт.

Лучше предпочесть растворимому кофе молотый, который содержит антиоксиданты, рекомендует Юлия Шарапова. Оптимально — чашка такого напитка в день.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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