Вздрагивания во сне: норма или тревожный симптом, за которым скрывается перегрузка мозга

Внезапное вздрагивание при засыпании — знакомое ощущение для многих. Терапевт Светлана Немова отмечает, что это абсолютно нормальное явление и встречается у 60-70% людей, особенно у детей, подростков и тех, кто живёт в нерегулярном ритме сна.
По словам врача, такие подергивания могут быть следствием:
накопленного стресса;
интенсивных физических нагрузок в вечернее время;
избытка алкоголя, никотина или кофеина.
Организм, находящийся в состоянии перевозбуждения, словно "спотыкается" при переходе ко сну. Это реакция нервной системы, которая ещё не успела переключиться в режим отдыха.
Хотя в большинстве случаев вздрагивания безвредны, иногда они могут быть сигналом более серьёзных нарушений. Насторожить должны следующие симптомы:
сильные судороги;
ощущение удара током;
онемение или боль;
кратковременная потеря сознания.
В таких случаях терапевт советует не откладывать визит к неврологу или сомнологу.
Для исключения патологий рекомендуется пройти:
МРТ головного мозга - для оценки состояния нервной системы;
Полисомнографию - комплексное исследование сна;
Анализы крови - на гормоны щитовидной железы, уровень электролитов и ферритина (запаса железа в организме).
Если речь идёт о редких и лёгких подергиваниях, поможет гигиена сна:
не переутомляться перед сном;
отказаться от кофеина и алкоголя за 6 часов до отдыха;
обеспечить тишину и приглушённый свет в спальне;
ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.
Вздрагивания при засыпании — в большинстве случаев безобидная реакция нервной системы на стресс или переутомление. Они характерны для людей с нарушенным ритмом сна и проходят при нормализации режима. Однако если подёргивания сопровождаются судорогами, болью или потерей сознания — это повод обратиться к врачу. Регулярный сон, отказ от стимуляторов и расслабляющая обстановка помогут снизить их частоту.
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