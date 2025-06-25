Вздрагивания во сне: норма или тревожный симптом, за которым скрывается перегрузка мозга

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Внезапное вздрагивание при засыпании — знакомое ощущение для многих. Терапевт Светлана Немова отмечает, что это абсолютно нормальное явление и встречается у 60-70% людей, особенно у детей, подростков и тех, кто живёт в нерегулярном ритме сна.

Фото: commons.wikimedia.org by Thermos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Номер в отеле

Что провоцирует вздрагивания перед сном

По словам врача, такие подергивания могут быть следствием:

накопленного стресса;

интенсивных физических нагрузок в вечернее время;

избытка алкоголя, никотина или кофеина.

Организм, находящийся в состоянии перевозбуждения, словно "спотыкается" при переходе ко сну. Это реакция нервной системы, которая ещё не успела переключиться в режим отдыха.

Когда стоит насторожиться

Хотя в большинстве случаев вздрагивания безвредны, иногда они могут быть сигналом более серьёзных нарушений. Насторожить должны следующие симптомы:

сильные судороги;

ощущение удара током;

онемение или боль;

кратковременная потеря сознания.

В таких случаях терапевт советует не откладывать визит к неврологу или сомнологу.

Какие обследования могут понадобиться

Для исключения патологий рекомендуется пройти:

МРТ головного мозга - для оценки состояния нервной системы;

Полисомнографию - комплексное исследование сна;

Анализы крови - на гормоны щитовидной железы, уровень электролитов и ферритина (запаса железа в организме).

Что можно сделать самостоятельно

Если речь идёт о редких и лёгких подергиваниях, поможет гигиена сна:

не переутомляться перед сном;

отказаться от кофеина и алкоголя за 6 часов до отдыха;

обеспечить тишину и приглушённый свет в спальне;

ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.

Вздрагивания при засыпании — в большинстве случаев безобидная реакция нервной системы на стресс или переутомление. Они характерны для людей с нарушенным ритмом сна и проходят при нормализации режима. Однако если подёргивания сопровождаются судорогами, болью или потерей сознания — это повод обратиться к врачу. Регулярный сон, отказ от стимуляторов и расслабляющая обстановка помогут снизить их частоту.

Уточнения

Судороги скелетных мышц - эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.

