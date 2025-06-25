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Вздрагивания во сне: норма или тревожный симптом, за которым скрывается перегрузка мозга

2:20
Здоровье

Внезапное вздрагивание при засыпании — знакомое ощущение для многих. Терапевт Светлана Немова отмечает, что это абсолютно нормальное явление и встречается у 60-70% людей, особенно у детей, подростков и тех, кто живёт в нерегулярном ритме сна.

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Фото: commons.wikimedia.org by Thermos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
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Что провоцирует вздрагивания перед сном

По словам врача, такие подергивания могут быть следствием:

  • накопленного стресса;

  • интенсивных физических нагрузок в вечернее время;

  • избытка алкоголя, никотина или кофеина.

Организм, находящийся в состоянии перевозбуждения, словно "спотыкается" при переходе ко сну. Это реакция нервной системы, которая ещё не успела переключиться в режим отдыха.

Когда стоит насторожиться

Хотя в большинстве случаев вздрагивания безвредны, иногда они могут быть сигналом более серьёзных нарушений. Насторожить должны следующие симптомы:

  • сильные судороги;

  • ощущение удара током;

  • онемение или боль;

  • кратковременная потеря сознания.

В таких случаях терапевт советует не откладывать визит к неврологу или сомнологу.

Какие обследования могут понадобиться

Для исключения патологий рекомендуется пройти:

  • МРТ головного мозга - для оценки состояния нервной системы;

  • Полисомнографию - комплексное исследование сна;

  • Анализы крови - на гормоны щитовидной железы, уровень электролитов и ферритина (запаса железа в организме).

Что можно сделать самостоятельно

Если речь идёт о редких и лёгких подергиваниях, поможет гигиена сна:

  • не переутомляться перед сном;

  • отказаться от кофеина и алкоголя за 6 часов до отдыха;

  • обеспечить тишину и приглушённый свет в спальне;

  • ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.

Вздрагивания при засыпании — в большинстве случаев безобидная реакция нервной системы на стресс или переутомление. Они характерны для людей с нарушенным ритмом сна и проходят при нормализации режима. Однако если подёргивания сопровождаются судорогами, болью или потерей сознания — это повод обратиться к врачу. Регулярный сон, отказ от стимуляторов и расслабляющая обстановка помогут снизить их частоту.

Уточнения

Судороги скелетных мышц - эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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