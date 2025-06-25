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Сладкие ловушки в упаковке: скрытый сахар в полезных продуктах — как защитить своё здоровье

2:29
Здоровье

Производители часто прибегают к уловкам, чтобы продать вредные продукты под маской здоровой пищи. Например, так называемые "фитнес-батончики", которые рекламируются как идеальный перекус для активных людей, на деле содержат столько же сахара, сколько и обычные шоколадные конфеты. Регулярное употребление таких батончиков повышает риск диабета и набора лишнего веса. Гораздо лучше заменить их домашней смесью из орехов, сухофруктов и семян — вкусно, сытно и полезно.

правильное питание
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
правильное питание

Обезжиренные йогурты и творожки — двойная игра

Еще один обман — "обезжиренные" молочные продукты. Чтобы компенсировать утрату вкуса, производители добавляют в них сахар, крахмал и ароматизаторы. Это негативно влияет на метаболизм, провоцирует вздутие и ухудшает пищеварение. Лучше отдавать предпочтение натуральным йогуртам и творогу с нормальной жирностью и дополнять их свежими фруктами.

Опасности готовых смузи и соков с пометкой натуральный

Готовые напитки часто лишены клетчатки и содержат много фруктозы, которая перегружает печень. Приготовьте смузи дома из овощей, зелени и несладких ягод — так вы сохраните все витамины и не спровоцируете резких скачков сахара.

Цельнозерновые хлопья — не всегда цельнозерновые

Многие хлопья для завтрака с пометкой "цельнозерновые" содержат сахар и искусственные добавки. Гораздо полезнее и экономнее есть простую овсянку, залитую кипятком или молоком, с добавлением меда и фруктов.

Растительное молоко — выбирайте внимательно

Миндальное, овсяное и другие виды растительного молока часто обогащают сахаром и стабилизаторами. Если у вас нет непереносимости лактозы, лучше пить обычное молоко или готовить растительное самостоятельно.

Безглютеновые продукты — не панацея

Безглютеновые продукты нужны только людям с целиакией. Для остальных же они не только бесполезны, но могут содержать больше калорий и меньше питательных веществ, чем обычные аналоги.

Секрет здоровья — простота и натуральность

Особенно для пенсионеров важно помнить, что здоровье — не игра маркетологов. Истинная польза — в простых, минимально обработанных продуктах, проверенных временем и способных поддерживать организм в тонусе.

Уточнения

Молочные продукты - пищевые продукты, вырабатываемые из молока.
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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