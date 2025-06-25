Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто на самом деле вызывает депрессию: мозг раскрывает нового виновника
Уединение по-гречески: это место не найти на карте — и хорошо
Бессонница в слишком тёплую летнюю ночь: гениальные решения для тех, кто страдает от жары
Тайны прошлого: Аврора Киба раскрыла правду о своих отношениях до встречи с Григорием Лепсом
Утренняя трель и вечерний свист: 5 птиц, которые наполняют июнь музыкой
Мусор на лестничной площадке сулит штрафом: вот что грозит вашим соседям
Прощай, прыщи на спине: 5 шагов, чтобы очистить кожу быстро и без боли
В Россию без визы: для граждан каких стран откроются границы в 2025 году
Этот простой приём заставит усы клубники расти быстрее, чем когда-либо

Руки — главные враги микробов: почему мыть их важно каждый день — секреты здоровья и защиты

Здоровье

Каждый день миллионы невидимых врагов осаждают наши ладони. Достаточно всего одного случайного прикосновения к лицу — и микроорганизмы уже внутри организма. Именно поэтому гигиена рук — это не просто рекомендация, а необходимость.

Человек моет руки с мылом
Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человек моет руки с мылом

Основные источники загрязнения рук

После визита в туалет кожа становится настоящим рассадником бактерий. Не менее важно тщательно мыть руки после смены детских подгузников или ухода за домашними питомцами. Во время чихания и кашля на ладонях остаются вирусы, которые человек может передавать другим даже без явных симптомов, например, через рукопожатия.

Работа с землёй, уборка помещений, вынос мусора — все эти действия требуют немедленного мытья рук. Грязь не единственный враг: химические вещества также опасны для кожи и организма.

Общественные места — транспорт, магазины, скопления людей — дают возможность чужим микробам задерживаться на наших руках. Поэтому возвращение домой — это всегда сигнал к обязательному гигиеническому ритуалу.

Чистота рук при приготовлении и приёме пищи

Приготовление пищи начинается с чистых рук. Особое внимание уделяют мытью после работы с сырым мясом — сальмонелла и другие бактерии могут вызвать серьезное отравление. Перед едой всегда стоит смыть собственные бактерии, а после — удалить остатки пищи, чтобы они не стали благоприятной средой для размножения патогенов.

Особая осторожность при уходе за больными и гигиене

Уход за больными требует двойной осторожности: до контакта необходимо защититься от передачи своих микробов, а после — смыть чужие. Обработка ран и перевязка возможна только с полностью стерильными руками, иначе риск осложнений увеличивается.

Использование контактных линз требует максимальной чистоты рук: мельчайшие частицы с пальцев способны вызвать воспаления и даже угрозу зрению.

Как правильно мыть руки

Достаточно промыть руки прохладной водой с мылом в течение 20 секунд, чтобы смыть около 90% бактерий и вирусов. Этот простой, но эффективный ритуал сохраняет здоровье лучше многих дорогих лекарств.

Уточнения

Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатывающий нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населённых мест, условий жизни и деятельности людей.
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Зарубежный
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда Аудио 
Этот торт без духовки спасёт, когда гости на пороге: вкус как из кондитерской, а готовится за минуты
Еда и рецепты
Этот торт без духовки спасёт, когда гости на пороге: вкус как из кондитерской, а готовится за минуты Аудио 
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Домашние животные
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Последние материалы
Прощай, прыщи на спине: 5 шагов, чтобы очистить кожу быстро и без боли
В Россию без визы: для граждан каких стран откроются границы в 2025 году
Этот простой приём заставит усы клубники расти быстрее, чем когда-либо
Готовим быстро и вкусно: 2 идеальных салата с рисом для жаркой погоды
Принц Гарри пытается наладить отношения с семьёй: какой жест может всё изменить?
Лунная посадка, которая пошла не по плану: как японский модуль оставил свой след
В Россию приехал Chery Tiggo 7L с полным приводом: цены и характеристики
ЕС запретит торговлю угрями? Почему Японию это беспокоит
Овсянка на завтрак: польза и подводные камни популярного продукта — что нужно знать каждому
Лучшие аптечные кремы и бальзамы для тела, которые работают с первого применения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.