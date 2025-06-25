Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Брюса Уиллиса раскрыла секрет: почему она публикует фото отца в борьбе с деменцией
Новая, но уже подержанная: обман с китайскими авто вышел на новый уровень
Угроза изнутри: почему болезнь всё чаще находит тех, кому нет и 40
Когда пляжи не главное: как один прибрежный город обошёл всю Грецию по свету и чистоте
Стипендии до прожиточного минимума: депутаты хотят поддержать студентов
BB, CC и тон: один ухаживает, другой выравнивает, третий перекрывает. Разбираемся, какой выбрать
Новостройки не спешат продаваться: что случилось с рынком в мае
Не дайте мышцам сдуться: эти три продукта богаты белком больше чем куриная грудка
Приматы, от которых мурашки: 8 существ, будто сошедших с экрана фэнтези

Быстрая помощь ожогам без аптек — простое средство из вашего холодильника

1:55
Здоровье

Ожог — ситуация, с которой сталкивался практически каждый. Но если в момент травмы под рукой не оказалось аптечной мази, не стоит паниковать. Обычный капустный лист может стать вашей первой помощью и эффективно снизить болезненные ощущения.

Ожог
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ожог

Принцип действия капустного листа

Достаточно приложить охлаждённый лист капусты к повреждённой коже на 5-7 минут, и вы почувствуете облегчение уже через несколько секунд. Это возможно благодаря натуральным веществам растения — антиоксидантам, которые защищают клетки от повреждений и ускоряют процесс восстановления тканей.

Почему капустный лист работает лучше многих кремов

В отличие от аптечных мазей, капуста не оставляет жирной плёнки и не требует повторного нанесения. Если ожог сильный, лист меняют через 10 минут на свежий. Холод усиливает противовоспалительный эффект, поэтому полезно предварительно подержать капусту в холодильнике пару минут.

Безопасность и доступность

Этот способ подходит даже для чувствительной кожи — риск аллергии крайне низок. Главное, тщательно промыть лист и убедиться, что на нём нет повреждений. Метод подходит для мелких бытовых ожогов — касания горячей посуды или брызг масла. При серьёзных травмах обязательно обратитесь к врачу.

Практический совет

Держите в холодильнике пару чистых капустных листьев — это поможет быстро среагировать на ожог и избежать лишних хлопот и затрат. Время и деньги, которые вы сэкономите, могут оказаться очень кстати.

Природная помощь — просто и эффективно

Проверенный временем народный метод не уступает по результату многим современным средствам. Следующий раз, когда случайно обожжётесь, вспомните об этом простом и доступном решении.

Уточнения

Ожо́г - повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Зарубежный
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда Аудио 
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Авто
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок Аудио 
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Домашние животные
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Последние материалы
Приматы, от которых мурашки: 8 существ, будто сошедших с экрана фэнтези
Ваш идеальный рацион: 9 продуктов, которые изменят вашу жизнь к лучшему
Тайный план Зверева-младшего: вот для чего приёмный сын стилиста решил оформить инвалидность
Не Санторини единым: самые чистые пляжи Европы оказались ближе, чем вы думаете
Белая клубника с ароматом ананаса: почему все садоводы охотятся за ней
В избежание когнитивного долга: как найти баланс между ИИ и критическим мышлением в обучении
Инвестиций не хватит: к 2029 году Германия столкнётся с дефицитом бюджета в 144 млрд евро
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Пять недорогих приёмов, которые моментально преобразят ваш интерьер. Последний — особенно эффектный
Развод не за горами? Пара Биберов столкнулась с серьёзным кризисом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.