Семь суперпродуктов для крепкого иммунитета после 60 — здоровье под контролем

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом защитные силы организма ослабевают, и даже лёгкая простуда может надолго выбить из строя. Однако правильное питание помогает укрепить иммунитет и снизить риск инфекций и осложнений. Рассмотрим семь продуктов, которые стоит включить в рацион для поддержания здоровья.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейки из цветной капусты

Имбирь - натуральный борец с вирусами и бактериями. Его активный компонент гингерол обладает противовоспалительным действием и улучшает кровообращение. Тертый имбирь удобно добавлять в чай, супы или смузи — это не только согреет в холодный сезон, но и повысит защитные силы организма.

Чеснок - природный антибиотик, содержащий аллицин, который препятствует размножению патогенов и стимулирует выработку лейкоцитов. Достаточно съедать 1-2 зубчика в день — например, добавляя чеснок в салаты, гарниры или используя чесночное масло в заправках.

Квашеная капуста - источник витамина С, активирующего иммунные клетки. В процессе брожения в ней появляются пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника — важнейший элемент иммунитета. Ешьте капусту как гарнир или добавляйте в щи — вкусно и полезно.

Куркума - специя с противовоспалительными и противовирусными свойствами. Куркумин, содержащийся в куркуме, усиливает активность макрофагов — клеток, поглощающих бактерии. Добавляйте куркуму в рис, супы или молоко (золотое молоко), сочетая с черным перцем для лучшего усвоения.

Грецкие орехи - источник цинка и селена, критически важных для иммунной системы. Горсть орехов в день помогает снизить риск затяжных заболеваний и ускорить восстановление после инфекций.

Ягоды (облепиха, шиповник, клюква) богаты антиоксидантами и витамином С. Замороженные ягоды сохраняют полезные свойства, их можно использовать для приготовления морсов, добавлять в каши или творог.

Мёд - натуральный иммуностимулятор, содержащий фитонциды и ферменты, борющиеся с бактериями. Ложка мёда в тёплый чай с лимоном успокоит горло и усилит защиту организма.

Эти продукты доступны и не требуют больших затрат, но их польза для иммунитета огромна. Они доказывают, что поддерживать здоровье после 60 можно без дорогих добавок — достаточно грамотно составить своё меню.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

