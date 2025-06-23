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О чём говорит тяга к мясу, сладкому и солёному: подсказки организма

2:07
Здоровье

Вы вдруг замечаете, что не можете пройти мимо шоколадки или солёных орешков? А может, внезапно потянуло на стейк? Эти "вредные" желания — не каприз, а подсказка организма.

клубника в шоколаде
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
клубника в шоколаде

Сладкое: не просто слабость, а дефицит магния

Желание постоянно есть шоколад — один из распространённых сигналов нехватки магния. К тому же в составе шоколада есть триптофан — аминокислота, способствующая выработке мелатонина, гормона сна. Именно поэтому некоторым людям трудно уснуть без кусочка любимого лакомства.

"Триптофан расслабляет нервную систему и помогает заснуть, — объясняет врач-гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог Александра Ноев. — Поэтому к шоколаду тянет не только из-за вкуса".

Чтобы снизить потребность в сладком, она советует обогатить рацион белком — особенно из морепродуктов, богатых не только белками, но и микроэлементами — сообщает (сайт) Москва 24.

Солёное

Внезапная тяга к солёному — нередко признак обезвоживания. Так организм хитро подталкивает нас выпить больше воды. Лучше всего — тёплой, до 45 °C, чтобы она быстрее усвоилась.

"Это один из способов, с помощью которого тело сигнализирует: мне нужна вода", — поясняет врач в эфире программы "Доктор 24".

Мясо: сигнал нехватки витаминов группы B

Женщинам стоит обратить внимание, если появилось острое желание есть мясо чаще обычного. Это может быть не просто кулинарная прихоть, а признак нехватки железа, витамина B12, B9 и низкого уровня ферритина.

"Так организм требует того, чего ему критически не хватает", — подчёркивает Александра Ноев.

А что насчёт сахара и кожи

Тем временем, дерматолог и кандидат медицинских наук Нина Кливитская напоминает: избыток сахара в рационе вызывает скачки глюкозы и инсулина. Это тормозит регенерацию кожи и провоцирует воспаления.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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