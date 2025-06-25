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5 фитнес-трендов, которые разрушают прогресс: ловушки, в которые попадают даже профи

2:47
Здоровье

Есть модные тренды в фитнесе, которые преподносят как заботу о себе, путь к стройности и мягкость по отношению к телу. Но часто за красивыми словами скрываются вредные методы или иллюзия активности, которая тормозит настоящий прогресс. Тренер Наталья Блинова выделяет пять сомнительных фитнес-трендов, которых лучше избегать.

Девушка медитирует после тренировки в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка медитирует после тренировки в спортзале

Похудательные тренировки и жиросжигающие марафоны


Интервальные "адские сушки" с пульсом в красной зоне, после которых остаёшься валяться в луже пота, — опасны для женщин 35+ с лишним весом, хронической усталостью и проблемами опорно-двигательного аппарата. Страдает сердце, усиливается стресс и голод, а жир не сгорает. Вместо этого страдает нервная система, и появляется установка "поели — надо отработать". Это не путь к стройности, а к нарушению метаболизма и перееданию после тренировки.

Мягкий фитнес: только бы не навредить


Противоположность "адской сушки" — часами лежать на коврике, делать растяжку и ждать волшебного результата. Да, мягкие практики важны, но если в теле нет нагрузки и адаптации — нет и результата. Это не тренировка, а имитация. Нужно найти баланс между мобилизацией и силой — разумный стресс для тела.

Фокус только на ягодицы: накачайте попу за 30 дней


Когда вся программа построена только вокруг ягодиц, забывая про таз, спину, тазовое дно и осанку, это вредно. Красивая попа — не повод радоваться, если болит поясница и тянет шею. Настоящая красота и здоровье приходят, когда тело работает гармонично: сначала здоровье, потом визуальный эффект.

Тренировки без обратной связи


Купил марафон за 1999 рублей, начал заниматься дома по видео — и снова боль, зажимы, травмы. Без контроля техники, без коррекции движений тренировка становится просто повторением с экрана и повышает риск повреждений. Настоящая тренировка — это понимание своего тела и корректировка ошибок.

Обещания без усилий: похудейте за 5 минут в день


Фитнес-индустрия играет на нашей лени: патчи, детокс, 10 подъёмов ног — и ждите чудо. Но результат приходит только при честной работе и понимании, что тело меняется медленно, но стабильно. Здоровье и красота — это взрослая позиция, а не детская игра с магией.

Модные тренды — не всегда про здравый смысл. Формируйте своё тело через осознанность, любовь и системный подход, а не страх и иллюзии.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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