Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп запустил эффект домино: Россия может пострадать от ударов по Китаю
Выбор напитка в жару: список запрещённых и полезных напитков
Сад в безопасности: как дачники обманули ос без капли химии
О чём говорит тяга к мясу, сладкому и солёному: подсказки организма
Забыл про пестициды: как зола и дёготь спасли картошку от жуков
Не просто свидание: как образы Свифт и Келси намекают на их следующий совместный шаг
Тайная свадьба после 14 лет одиночества: бывший муж Гагариной женился на своей ученице
Лайки и воспоминания: как соцсети переписывают личную историю
Морозильник задыхается от льда? Это средство сделает его снова свободным

Рацион, от которого тревога не отпускает: как еда управляет эмоциями

1:33
Здоровье

Иногда повышенная тревожность — это не черта характера, а следствие того, что на вашей тарелке. Еда напрямую влияет на мозг, а значит — на настроение и даже панические атаки.

Девушка
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Какие продукты усиливают тревожность и как питание влияет на настроение

Некоторые продукты запускают в организме цепочку, которая приводит к нервному возбуждению и ощущению, будто тревога берёт под контроль. Особенно это касается:

  • переработанных полуфабрикатов,
  • жареных блюд,
  • сахара в больших количествах,
  • напитков с кофеином,
  • алкоголя.

Такая еда нарушает уровень сахара в крови, усиливает воспаление и мешает выработке нейромедиаторов, отвечающих за спокойствие.

Как изменить рацион без стресса

Резкие ограничения — не выход. Намного эффективнее двигаться постепенно: сократить количество кофе, начать готовить дома и завести пищевой дневник. Так вы увидите, какие блюда влияют на самочувствие — и уберёте лишнее без лишнего давления.

Что помогает сохранить спокойствие

Есть и продукты, которые действительно помогают нервной системе. К примеру:

  • ромашковый чай,
  • вишня, бананы, орехи — они богаты триптофаном,
  • тёмно-зелёные овощи и бобовые — источник магния,
  • жирная рыба, чиа, грецкие орехи — всё это омега-3.

Такие продукты поддерживают баланс, способствуют выработке серотонина и снижают уровень кортизола.

Уточнения

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Домашние животные
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало Аудио 
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Москва не будет оглядываться на Вашингтон в оказании помощи Тегерану Любовь Степушова Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Морозильник задыхается от льда? Это средство сделает его снова свободным
Офис — не пляж: одежда, которая разрушит карьеру быстрее, чем совещание в зуме
Хочу быть женихом: Дима Билан неожиданно заговорил о свадьбе
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Полный бак в жару — ловушка для вашего авто
Криптотрясение: инвесторы бегут в золото из-за войны на Ближнем Востоке
Солнце сбавит размер: небесное явление, о котором не все знают
Необычный попутчик: вдова путешествует с черепом мужа — шокирующая история из Крыма
Отличная тренировка в домашних условиях — бодрит лучше кофе и работает на рельеф
Продажи рухнули, склады трещат: новые авто в России отдают со скидкой до миллиона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.