Рацион, от которого тревога не отпускает: как еда управляет эмоциями

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда повышенная тревожность — это не черта характера, а следствие того, что на вашей тарелке. Еда напрямую влияет на мозг, а значит — на настроение и даже панические атаки.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Какие продукты усиливают тревожность и как питание влияет на настроение

Некоторые продукты запускают в организме цепочку, которая приводит к нервному возбуждению и ощущению, будто тревога берёт под контроль. Особенно это касается:

переработанных полуфабрикатов,

жареных блюд,

сахара в больших количествах,

напитков с кофеином,

алкоголя.

Такая еда нарушает уровень сахара в крови, усиливает воспаление и мешает выработке нейромедиаторов, отвечающих за спокойствие.

Как изменить рацион без стресса

Резкие ограничения — не выход. Намного эффективнее двигаться постепенно: сократить количество кофе, начать готовить дома и завести пищевой дневник. Так вы увидите, какие блюда влияют на самочувствие — и уберёте лишнее без лишнего давления.

Что помогает сохранить спокойствие

Есть и продукты, которые действительно помогают нервной системе. К примеру:

ромашковый чай,

вишня, бананы, орехи — они богаты триптофаном,

тёмно-зелёные овощи и бобовые — источник магния,

жирная рыба, чиа, грецкие орехи — всё это омега-3.

Такие продукты поддерживают баланс, способствуют выработке серотонина и снижают уровень кортизола.

Уточнения

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

