Анемия маскируется под усталость: вот как распознать её настоящие признаки

Если вы постоянно чувствуете себя вялым, а ногти ломаются от малейшего удара — не спешите винить погоду. Возможно, организм подаёт сигналы о проблеме, которую мы обычно игнорируем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Анемия не всегда выглядит как усталость: на что обращать внимание

Усталость, слабость, головокружение — всё это часто списывают на стресс. Но бывает, что это анемия. Проблема в том, что эти симптомы не уникальны и могут говорить о чём угодно — от банального недосыпа до хронических болезней.

Один из самых надёжных признаков — бледность слизистых. Особенно хорошо это видно на внутренней стороне губ и век. А если у белков глаз появился легкий голубой оттенок — это уже серьёзный повод присмотреться к своему состоянию.

Когда хочется есть мел

Звучит странно, но если вдруг потянуло на мел, лёд, побелку или даже краску — это может быть пикацизм. Такое изменение вкусовых предпочтений часто говорит о нехватке железа.

Это не каприз организма, а его способ сказать: "Мне чего-то не хватает". Подобное состояние — красный флаг, особенно если сочетается с другими симптомами.

Ищите не только последствия, но и причину

Если подтвердился диагноз, важно не просто пить витамины и есть больше печени. Нужно понять, почему анемия появилась. Это может быть скрытая кровопотеря, плохое усвоение железа или нарушение обмена веществ.

Пренебрегать этим опасно: за анемией может прятаться куда более серьёзная проблема.

Уточнения

Анеми́я - патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.



